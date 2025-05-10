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Общество

Перевозки электричками в направлении Моховых Гор выросли на 77% в январе-апреле

15 мая 2025 13:50  [88] Общество
Перевозки электричками в направлении Моховых Гор выросли на 77% в январе-апреле

Фото: пресс-служба ГЖД

Пассажирами пригородных электропоездов, курсирующих на Горьковской железной дороге по маршруту Нижний Новгород – Моховые Горы, стали 106,5 тыс. человек в январе-апреле 2025 года. Это на 77% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Существенный рост пассажирских перевозок по данному направлению обусловлен тем, что на Горьковской магистрали назначены дополнительные пригородные поезда в связи с началом ремонта старого Борского моста. Их курсирование продлено до 1 июня 2025 года.

С 1 по 30 апреля на этом маршруте была назначена ещё одна пара пригородных поездов в связи с проведением ремонтных работ на канатной дороге. За прошлый месяц на данном направлении перевезены 31 тыс. человек (+46%).

В настоящее время между столицей Приволжья и ст. Моховые Горы ежедневно курсируют 24 пригородных электропоезда в четырехвагонном исполнении. С учётом пассажиропотока их составность может быть увеличена до 6 вагонов.

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Теги:
ГЖД Железная дорога
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