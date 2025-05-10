Основные специальности и направления подготовки агротехнологических классов определили в Нижегородской области Общество

На Координационном совете по развитию агротехнологического образования на территории Нижегородской области определили основные специальности и направления подготовки, по которым существует кадровая потребность, и требуемые специализации агротехнологических классов.

Создание агротехнологических классов - часть федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

«Мы формируем систему непрерывного образования, которая позволит готовить квалифицированных специалистов с учетом потребностей отрасли. В результате анализа кадровой потребности региона и существующих специальностей среднего профессионального и высшего образования было утверждено пять направлений агротехнологических классов: «Генетика и селекция растений», «Эффективное животноводство и современные корма», «Птицеводство будущего: технологии и управление», «Биотехнологии и пищевое производство», «Агроинженерия», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Кроме того, на заседании совета были определены 18 приоритетных муниципальных образований, на территории которых сосредоточены предприятия агропромышленного комплекса и где планируется открыть агротехнологические классы. Это Ардатовский, Вачский, Ветлужский, Володарский, Городецкий, Дальнеконстантиновский, Княгининский, Кстовский, Лысковский, Павловский, Починковский, Уренский и Шарангский муниципальные округа, а также Арзамас, Бор, Чкаловск, Шахунья и городской округ Семеновский.

Также был сформирован перечень партнеров – профильных организаций среднего и высшего образования региона вузов и колледжей, обеспечивающих подготовку кадров в сфере АПК. Среди них два высших учебных заведения - Нижегородский государственный инженерно-экономический университет и Нижегородский государственный агротехнологический университет имени Л.Я. Флорентьева и пять организации среднего профессионального образования: Работкинский аграрный колледж, Ардатовский аграрный техникум, Шахунский колледж аграрной индустрии, Починковский сельскохозяйственный техникум и Лысковский агротехнический техникум.

Как отметили в региональном Минсельхозе, в состав Координационного совета по развитию агротехнологического образования на территории Нижегородской области вошли представители министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, министерства образования и науки Нижегородской области, руководители организаций среднего специального и высшего образования и представители предприятий агропромышленного комплекса Нижегородской области.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Его основная цель – развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости для обеспечения наличия в стране всех необходимых продуктов и получения больших возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. В состав нацпроекта вошли пять федеральных проектов: «Биотехнологии в АПК», «Селекция и генетика», «Ветеринарные препараты», «Техника и оборудование для АПК», «Кадры в АПК».