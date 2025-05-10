Георгиевская лента
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 мая 2025 14:37  [29] Более 10 500 школьников участвуют в ИТ-олимпиаде, организованной нижегородским правительством
15 мая 2025 14:34  [38] Основные специальности и направления подготовки агротехнологических классов определили в Нижегородской области
15 мая 2025 13:56  [97] билайн запустил сервис по защите от мошенников с возвратом денежных средств
15 мая 2025 13:50  [91] Перевозки электричками в направлении Моховых Гор выросли на 77% в январе-апреле
15 мая 2025 13:47  [100] Солнечная атака: как вспышка X2.7 влияет на Землю и организм человека
15 мая 2025 13:15  [111] Стало известно, почему нижегородская канатка не работала 14 мая
15 мая 2025 12:59  [138] Мощная магнитная буря накроет Нижний Новгород в выходные
15 мая 2025 12:28  [484] Новый автобус КамАЗ начал курсировать по маршруту А-42 в Нижнем Новгороде
15 мая 2025 12:16  [159] Молодые медики выбирают работу на селе в Нижегородской области
15 мая 2025 11:44  [165] Щит "Владимир" готовится к проходке левого тоннеля в Нижнем Новгороде
Общество

Более 10 500 школьников участвуют в ИТ-олимпиаде, организованной нижегородским правительством

15 мая 2025 14:37  [29] Общество
Более 10 500 школьников участвуют в ИТ-олимпиаде, организованной нижегородским правительством

Фото: пресс-служба Сбера

Более 10,5 тысячи школьников из 51 страны участвуют в международной ИТ-олимпиаде по кибербезопасности. Олимпиада проходит при поддержке Правительства Российской Федерации. Организаторами выступают правительство Нижегородской области, АНО «Горький Тех» и АНО «НЕЙМАРК» совместно с организацией «Союз информатиков Кубы».

«Российская ИТ-олимпиада с центром организации в Нижнем Новгороде вызвала очень серьезный интерес. Мы получили заявки примерно от четверти стран мира! Среди участников – граждане Китая, Республики Беларусь, Шри-Ланки, Кубы, Казахстана и других государств. Свыше 1,5 тысячи участников - нижегородцы. Такие масштабные образовательные инициативы открывают ребятам реальные перспективы для профессионального роста в сфере ИТ», – отметил заместитель губернатора Нижегородской области  Егор Поляков.

На данный момент завершены первые индивидуальные и командные онлайн-этапы соревнований. В ходе индивидуальных состязаний участники решали задания по девяти ключевым направлениям: криптография, форензика, веб-безопасность, реверс-инжиниринг, искусственный интеллект, теория информационной безопасности, основы математической логики, алгоритмизация и программирование, а также социальная инженерия. Нижегородские школьники наиболее успешно справились с задачами по криптографии и теории кибербезопасности.

«Специально для индивидуального этапа мы подготовили задания в формате реальных кейсов от экспертов в области искусственного интеллекта и информационной безопасности. Инструкции, задания и необходимый инструментарий размещались на образовательной платформе «Алгоритмика» в личных кабинетах участников», – пояснила генеральный директор международной школы программирования и математики «Алгоритмика» Светлана Анисимова.

Командные соревнования предполагали решение 20 комплексных заданий по шести направлениям: анализ сетевого трафика, машинное обучение, разведка по открытым источникам (OSINT), реверс-инжиниринг, языки программирования и эксплуатация веб-уязвимостей.

«Олимпиада довольно необычная, первый тур охватывал разные области информатики. Какие-то задачи решались сразу, над многими приходилось думать дольше. Работа с платформой олимпиады не вызывала трудностей – все нужные данные приходили вовремя. Многие задания требовали особых, узконаправленных знаний – они и были наиболее трудными. Отдельно стоит выделить задания с поиском на специально созданных сайтах», – рассказал участник из Нижегородской области Егор Воронков.

Очный финал олимпиады по кибербезопасности пройдёт в Нижнем Новгороде с 30 мая по 2 июня 2025 года. Победителей торжественно наградят 3 июня на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Генеральный партнер - Сбербанк, технологические партнеры – международная школа программирования и математики «Алгоритмика» и ООО «Газинформсервис».

Старт международной ИТ-олимпиаде 8 апреля 2025 года дали заместитель председателя Правительства Российской Федерации – руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.  

Напомним, что проведение ИТ-олимпиад и конкурсов отвечает задачам нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT-специалисты Нацпроект Олимпиада
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
10 мая 2025 17:10Фоторепортаж: как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных