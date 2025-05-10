Более 10 500 школьников участвуют в ИТ-олимпиаде, организованной нижегородским правительством Общество

Фото: пресс-служба Сбера

Более 10,5 тысячи школьников из 51 страны участвуют в международной ИТ-олимпиаде по кибербезопасности. Олимпиада проходит при поддержке Правительства Российской Федерации. Организаторами выступают правительство Нижегородской области, АНО «Горький Тех» и АНО «НЕЙМАРК» совместно с организацией «Союз информатиков Кубы».

«Российская ИТ-олимпиада с центром организации в Нижнем Новгороде вызвала очень серьезный интерес. Мы получили заявки примерно от четверти стран мира! Среди участников – граждане Китая, Республики Беларусь, Шри-Ланки, Кубы, Казахстана и других государств. Свыше 1,5 тысячи участников - нижегородцы. Такие масштабные образовательные инициативы открывают ребятам реальные перспективы для профессионального роста в сфере ИТ», – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

На данный момент завершены первые индивидуальные и командные онлайн-этапы соревнований. В ходе индивидуальных состязаний участники решали задания по девяти ключевым направлениям: криптография, форензика, веб-безопасность, реверс-инжиниринг, искусственный интеллект, теория информационной безопасности, основы математической логики, алгоритмизация и программирование, а также социальная инженерия. Нижегородские школьники наиболее успешно справились с задачами по криптографии и теории кибербезопасности.

«Специально для индивидуального этапа мы подготовили задания в формате реальных кейсов от экспертов в области искусственного интеллекта и информационной безопасности. Инструкции, задания и необходимый инструментарий размещались на образовательной платформе «Алгоритмика» в личных кабинетах участников», – пояснила генеральный директор международной школы программирования и математики «Алгоритмика» Светлана Анисимова.

Командные соревнования предполагали решение 20 комплексных заданий по шести направлениям: анализ сетевого трафика, машинное обучение, разведка по открытым источникам (OSINT), реверс-инжиниринг, языки программирования и эксплуатация веб-уязвимостей.

«Олимпиада довольно необычная, первый тур охватывал разные области информатики. Какие-то задачи решались сразу, над многими приходилось думать дольше. Работа с платформой олимпиады не вызывала трудностей – все нужные данные приходили вовремя. Многие задания требовали особых, узконаправленных знаний – они и были наиболее трудными. Отдельно стоит выделить задания с поиском на специально созданных сайтах», – рассказал участник из Нижегородской области Егор Воронков.

Очный финал олимпиады по кибербезопасности пройдёт в Нижнем Новгороде с 30 мая по 2 июня 2025 года. Победителей торжественно наградят 3 июня на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Генеральный партнер - Сбербанк, технологические партнеры – международная школа программирования и математики «Алгоритмика» и ООО «Газинформсервис».

Старт международной ИТ-олимпиаде 8 апреля 2025 года дали заместитель председателя Правительства Российской Федерации – руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Напомним, что проведение ИТ-олимпиад и конкурсов отвечает задачам нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.