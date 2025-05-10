Георгиевская лента
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
15 мая 2025 14:58  [110] Более 500 ветеранам СВО помогли трудоустроиться в Нижегородской области
15 мая 2025 14:20  [132] Нижегородские власти предложили снизить налог для новых дата-центров
15 мая 2025 13:29  [144] Нижегородская область сэкономила почти 430 млн рублей за счет конкуренции
15 мая 2025 11:01  [172] МегаФон открыл портал для саморегистрации поставщиков
15 мая 2025 07:00  [368] Годовая инфляция в Нижегородской области за март составила 9,8%
14 мая 2025 17:23  [213] Нижегородцы участвуют в отраслевой премии "Золотой медвежонок"
14 мая 2025 16:00  [330] Нижегородская область и СЭЗ "Гродноинвест" обсудили перспективы сотрудничества
14 мая 2025 13:44  [376] Интерес к смене работы резко вырос в Нижегородской области
14 мая 2025 11:43  [447] НАЗ хочет через суд отменить штраф за срыв инвестпроекта
14 мая 2025 10:15  [364] РУМО находит и поддерживает молодые таланты в Нижегородском регионе
Экономика

Более 500 ветеранам СВО помогли трудоустроиться в Нижегородской области

15 мая 2025 14:58  [110] Экономика

Нижегородский филиал фонда «Защитники Отечества» за время работы оказал содействие в трудоустройстве и переобучении более 500 ветеранов СВО и членов их семей. Совместно с кадровым центром «Работа России» региональный филиал фонда регулярно проводит профориентационные мероприятия и «Ярмарки вакансий».

Так, например, ветеран СВО Александр Мишин нашел новую работу после посещения «Ярмарки вакансий». 

«Здесь мне, действительно, помогли решить вопрос с трудоустройством, так как самостоятельно я не смог устроиться на предприятия – были определенные трудности. Социальный координатор пригласила меня на «Ярмарку вакансий», где я понял, что хочу работать в агропромышленной сфере, еще с детства меня очень интересовало сельское хозяйство», - рассказал участник СВО.
Сейчас он трудится на арзамасском предприятии по производству комбикормового оборудования. 

В Арзамасе сопровождением ветеранов СВО, а также членов их семей занимается социальный координатор нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Любовь Сорокина. Она помогает подопечным фонда по разным вопросам, в том числе с медицинской и социальной реабилитацией, бесплатной юридической поддержкой, в переобучении и трудоустройстве.
«Мы оказываем полное социальное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей. Вопросы, с которыми ко мне обращаются, бывают самыми разными, но мы всегда находим решение», - отметила Любовь Сорокина.

Арзамасец Олег Киселев до начала СВО работал на заводе и имел бронь от мобилизации, но при этом добровольно заключил контракт. После ранения вернулся домой, позже при содействии социального координатора нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» трудоустроился на Арзамасский приборостроительный завод имени П.М. Пландина.

«После получения ранения я вернулся работать на Арзамасский приборостроительный завод, но уже в новый цех - буду заниматься сборкой. Благодарю за содействие социального координатора фонда «Защитники Отечества» Любовь Сорокину. Она также помогает мне в вопросах прохождения реабилитации и по другим возникающим вопросам», - поделился ветеран СВО Олег Киселев.
Напоминаем, что получить вопросы на возникающие вопросы ветераны СВО и члены их семей могут по номеру горячей линии филиала: (831) 233-33-40 (добавочный - 1). Центральный филиал фонда «Защитники Отечества» находится в Нижнем Новгороде по адресу: ул. Славянская, 8. Режим работы – с 9.00 до 18.00, перерыв – 12.00-13.00.
 

Фото: Нижегородский филиал фонда "Защитники Отечества"

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
СВО Трудоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
10 мая 2025 17:10Фоторепортаж: как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных