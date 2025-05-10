Более 500 ветеранам СВО помогли трудоустроиться в Нижегородской области Экономика

Нижегородский филиал фонда «Защитники Отечества» за время работы оказал содействие в трудоустройстве и переобучении более 500 ветеранов СВО и членов их семей. Совместно с кадровым центром «Работа России» региональный филиал фонда регулярно проводит профориентационные мероприятия и «Ярмарки вакансий».

Так, например, ветеран СВО Александр Мишин нашел новую работу после посещения «Ярмарки вакансий».

«Здесь мне, действительно, помогли решить вопрос с трудоустройством, так как самостоятельно я не смог устроиться на предприятия – были определенные трудности. Социальный координатор пригласила меня на «Ярмарку вакансий», где я понял, что хочу работать в агропромышленной сфере, еще с детства меня очень интересовало сельское хозяйство», - рассказал участник СВО.

Сейчас он трудится на арзамасском предприятии по производству комбикормового оборудования.

В Арзамасе сопровождением ветеранов СВО, а также членов их семей занимается социальный координатор нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Любовь Сорокина. Она помогает подопечным фонда по разным вопросам, в том числе с медицинской и социальной реабилитацией, бесплатной юридической поддержкой, в переобучении и трудоустройстве.

«Мы оказываем полное социальное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей. Вопросы, с которыми ко мне обращаются, бывают самыми разными, но мы всегда находим решение», - отметила Любовь Сорокина.

Арзамасец Олег Киселев до начала СВО работал на заводе и имел бронь от мобилизации, но при этом добровольно заключил контракт. После ранения вернулся домой, позже при содействии социального координатора нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» трудоустроился на Арзамасский приборостроительный завод имени П.М. Пландина.

«После получения ранения я вернулся работать на Арзамасский приборостроительный завод, но уже в новый цех - буду заниматься сборкой. Благодарю за содействие социального координатора фонда «Защитники Отечества» Любовь Сорокину. Она также помогает мне в вопросах прохождения реабилитации и по другим возникающим вопросам», - поделился ветеран СВО Олег Киселев.

Напоминаем, что получить вопросы на возникающие вопросы ветераны СВО и члены их семей могут по номеру горячей линии филиала: (831) 233-33-40 (добавочный - 1). Центральный филиал фонда «Защитники Отечества» находится в Нижнем Новгороде по адресу: ул. Славянская, 8. Режим работы – с 9.00 до 18.00, перерыв – 12.00-13.00.



Фото: Нижегородский филиал фонда "Защитники Отечества"