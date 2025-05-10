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Общество

Почти 200 000 юных нижегородцев приняли участие в акции "Линейка памяти" в этом году

15 мая 2025 15:26  [75] Общество
Почти 200 000 юных нижегородцев приняли участие в акции Линейка памяти в этом году

Фото: минобр Нижегородской области

Почти 200 тысяч юных нижегородцев приняли участие во Всероссийской историко-патриотической акции «Линейка памяти» в этом году. Воспитанники детских садов, обучающиеся школ, профессиональных учреждений, а также организаций дополнительного образования почтили память героев Великой Отечественной войны и углубили свои знания о Великой Победе.

Как сообщили в министерстве образования и науки региона, акция проводилась в период с 1 по 15 мая и была приурочена к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Для детей организовали около 2,5 тысячи мероприятий: митинги «Вам, отстоявшим весну на Земле, – Вечная Слава!», «Эстафеты памяти», «Уроки мужества», концерты Победы. Кроме того, в рамках специальных занятий ребята читали и анализировали стихотворения о войне. Дети также принимали участие в акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате и приносили портреты своих предков на уроки, чтобы рассказать об их жизни и подвиге друзьям и педагогам.

Например, 5 мая в Уренской средней общеобразовательной школе №2 прошла «Линейка памяти» для учащихся 5-9-х классов. Учителя рассказали детям о том, какой ценой Советскому Союзу далась Победа. Школьников, которые активно заботятся о ветеранах Великой Отечественной войны, наградили дипломами.

«Слова, прозвучавшие во время «Линейки памяти», тронули сердца учеников и учителей. Мы вспомнили о героях, которые подарили нам свободу и мирное небо над головой. Их подвиг навсегда останется в нашей памяти, и мы обязуемся передавать эту память будущим поколениям. Вечная слава героям! Пусть их мужество и самопожертвование вдохновляют нас на добрые дела и служение Родине!» – сказала учитель географии, классный руководитель 8-го «Б» класса Ольга Козырева.

6 мая в Дзержинском педагогическом техникуме состоялся торжественный концерт «Посвящение героям». Это мероприятие объединило несколько поколений: студентов разных курсов, педагогов, ветеранов труда системы среднего профессионального образования. Участники концерта посвятили свои творческие номера героям, которые приближали Победу, – солдатам, труженикам тыла и педагогам, продолжавшим воспитывать новое поколение даже в условиях войны.

На встрече был ветеран Великой Отечественной войны Александр Федорович Вагин. Он поделился своей историей о том, как прошел путь от юного студента техникума до участника битвы под Сталинградом. После войны Александр Федорович посвятил всю свою трудовую жизнь преподаванию истории. В своем обращении к будущим учителям он подчеркнул важность передачи знаний о родной стране, уважения к предкам и их подвигам, а также любви человека к земле, на которой он родился.

7 мая в Шахунской средней общеобразовательной школе №14 «Линейка памяти» объединила учеников всех классов – от 1-го до 11-го. Дети прочитали стихотворения о военном времени, также звучали песни о войне. 

«Школьный митинг, посвящённый Дню Победы, - это важное мероприятие для нас, молодого поколения, так как каждый школьник должен знать историю своей страны, чтить подвиг своих героических предков, которые днями и ночами ковали Великую Победу. Ребята из школьного военно-патриотического клуба «Альфа» выносили флаг Российской Федерации, Знамя Победы и Боевое знамя ракетных войск и артиллерии Российской Федерации, которое было передано нам накануне митинга выпускниками школы – участниками СВО из Луганской народной республики. В эти минуты мы все чувствовали единение и большую гордость на наш великий свободный народ!» – поделилась ученица 9-го «А» класса Елизавета Елькина.

В этот же день в стенах Нижегородского строительного техникума прошел театрализованный концерт «Под звуки старого граммофона», собравший более 100 студентов. Мероприятие погрузило зрителей в атмосферу сороковых годов. На сцене звучали песни и исполнялись танцы, которые напоминали о людях, переживших трудные годы войны.

9 мая, в День Победы, ученики средней школы №37 Дзержинска собрались, чтобы почтить память героев не только Великой Отечественной войны, но и других военных конфликтов. Ребята вспомнили имена учащихся школы, героически погибших при исполнении воинского долга на территории Афганистана и в Чеченской Республике. 

Напомним, патриотическое воспитание подрастающего поколения граждан – одна из важнейших задач, поставленных перед регионом в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети». Национальный проект реализуется в стране с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина и выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты». 

Новый национальный проект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

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Теги:
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