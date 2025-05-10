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Общество

Нижегородская область отмечена в 4-х номинациях национальной премии "Умный город" в сфере цифровизации городского хозяйства 

15 мая 2025 16:06  [36] Общество
Нижегородская область отмечена в 4-х номинациях национальной премии Умный город в сфере цифровизации городского хозяйства 

Фото: организаторы премии

По итогам III Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» Нижегородская область стала финалистом и призером в 4-х номинациях. Мероприятие состоялось в Москве 14 мая 2025 года. 

В номинации «Под контролем» с проектом «Информационная система «Умный регион: Платформа управления муниципалитетом» Нижегородская область отмечена бронзовой статуэткой за третье место. Доступ к платформе управления муниципалитетом предоставлен всем округам Нижегородской области. Всего в ней 9 модулей. Это, например, модуль «Городские проблемы», куда поступают обращения и жалобы жителей, модуль «Уборка города» - с картографической информацией и ежедневным графиком уборки дорог и дворов. Модуль «Служебный транспорт» собирает в режиме онлайн информацию о передвижениях уборочной техники, общественного транспорта, аварийных служб.

«Нижегородская область ежегодно находится в числе финалистов сразу в нескольких номинациях. Наш регион старается внедрять передовые современные цифровые сервисы в разные сферы жизни для создания комфортных условий для нижегородцев. Так, наша платформа управления муниципалитетом позволяет на основе данных эффективно управлять городской инфраструктурой. Внедрение платформы позволяет губернатору и правительству видеть общую картину по региону. Наш опыт всегда интересен коллегам, а мы, в свою очередь, с интересом следим за новыми проектами других регионов. Лучшие практики будем перенимать», - рассказал министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Нижегородская область также стала финалистом в номинации «Культурный город» с проектом «Цифровая платформа подачи и обработки заявок на согласование уличных выступлений на открытых площадках города Нижнего Новгорода». В номинации «Безопасный город» с проектом «Аналитическая платформа как инструмент управления городом на основе данных» Нижний Новгород занял 2-е место.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что областной центр уже несколько лет выстраивает проактивную модель городского управления.

«Полученные награды подтверждают статус Нижнего Новгорода как одного из лидеров в цифровой трансформации муниципальных задач. Мы движемся к созданию современного и технологичного города, где эффективность, удобство для жителей и прозрачность взаимодействия с властью остаются главными приоритетами. Слаженная работа всех подразделений городской администрации и аналитического центра позволяет разрабатывать новые цифровые решения для оперативного управления и повышения качества «обратной связи» с жителями. Будем продолжать развивать цифровую инфраструктуру, совершенствовать анализ данных с применением искусственного интеллекта, чтобы не просто реагировать на запросы, но и прогнозировать потребности, делая город комфортнее и безопаснее», - заявил мэр.

В номинации «Наука» второе место занял ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Университет тесно сотрудничает с Центром компетенций «Умный город» одноименного ведомственного проекта Минстроя России и с ведущими федеральными компаниями, реализующими проекты в сфере «Умный город». 

«В этом году цифровую кафедру по направлению «Умный город» окончат почти 400 студентов. Ребята обучались по программам «Современные технологии получения и анализа данных в «Умном городе», «Аналитика больших данных в строительстве», «Цифровые технологии управления «Умным городом». Продолжается работа научно-образовательного центра «Цифровые технологии «Умного города», студенты института информационных технологий, математики и механики ННГУ активно работают над кейсами по внедрению искусственного интеллекта на производствах под руководством наших преподавателей и стратегических партнеров. В этом году продолжится работа по внедрению искусственного интеллекта в здравоохранение – в ННГУ создан один из 12 центров ИИ в России», - рассказала директор Проектного офиса ННГУ Н.И. Лобачевского Мария Богомолова. 

В числе основных задач премии этого года – продвижение лучших практик в области цифровизации городского хозяйства. 

Напомним, что цифровизация городского хозяйства отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Планируется, что нацпроект позволит усовершенствовать систему госуслуг, создать цифровые платформы в ключевых секторах, внедрить отечественные ИТ-решения во все сферы экономики и улучшить услуги связи.

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Теги:
Городское хозяйство Нацпроект цифровизация
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