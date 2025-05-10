В Госдуме призвали ввести запрет на продажу сладостей в алкомаркетах Общество

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Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила запретить продажу сладостей, игрушек и детских новогодних подарков в алкомаркетах. По её мнению, это поможет снизить интерес молодёжи к алкоголю, заявила она в беседе с телеканалом "360".

Депутат отметила, что сейчас в алкомаркетах представлено множество доступных товаров, включая сладости и игрушки. Это привлекает внимание детей, которые могут зайти в такие магазины по пути из школы. В алкомаркетах 90% продукции составляют алкогольные напитки и сладости, что формирует у детей неправильное представление о допустимости употребления алкоголя.

Буцкая считает, что такие магазины становятся своеобразными "ловушками" для детей. Она призвала разработать меры, которые бы запретили продажу сладостей в алкомаркетах, чтобы уменьшить соблазн для детей.

Однако детский и семейный психолог Надежда Резенова выразила сомнения в эффективности такого запрета. По её мнению, проблема алкоголизма в стране не может быть решена только путём ограничения доступа к определённым товарам.

Резенова подчеркнула, что формирование отношения к алкоголю начинается в семье. Культура пития и отношение родителей к спиртным напиткам играют ключевую роль в том, как дети будут воспринимать алкоголь в будущем. Если в семье существуют проблемы с употреблением алкоголя, то даже запрет на продажу сладостей в алкомаркетах может не дать желаемого результата.

Психолог считает, что вместо запретов необходимо сосредоточиться на формировании здоровых привычек у детей. Важно прививать им активный и трезвый образ жизни, а не просто избегать опасных ситуаций. Она отметила, что если в семье сформировано грамотное отношение к алкоголю, то ребёнок будет менее склонен обращать внимание на спиртные напитки в магазине.