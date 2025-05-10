Власти одобрили строительство склада за 12 млрд рублей в Нижнем Новгороде

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Крупный инвестиционный проект по строительству складского комплекса на улице Тепличной в Нижнем Новгороде получил статус приоритетного. Соответствующее решение было принято президиумом совета по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области.
Проект реализует компания ООО "НиноГрад", входящая в группу Central Properties. Благодаря новому статусу инвестор сможет воспользоваться налоговыми льготами по налогу на имущество.
Объем инвестиций в создание комплекса оценивается в 12,3 млрд рублей. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2025 года.
По словам заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова, реализация проекта позволит создать около трёх тысяч новых рабочих мест и существенно укрепит складскую инфраструктуру региона.
Как сообщил вице-президент Central Properties Сергей Егоров, складской комплекс займёт 150 тысяч квадратных метров и обеспечит рост обеспеченности логистической инфраструктурой на 23%. Объект будет соответствовать классу "А" и включать современные системы автоматизации и инженерного обеспечения — от собственной котельной до резервных источников питания.
По данным регионального Минэкономразвития, в Нижегородской области уже действует 41 соглашение о поддержке приоритетных проектов в таких сферах, как логистика, промышленность, АПК и нефтехимия. Совокупный объем инвестиций по ним превышает 415 млрд рублей, а общее количество рабочих мест, которые они обеспечивают, составляет порядка 9,5 тысячи.
Инвесторы, желающие получить аналогичный статус для своих проектов, могут подать заявку через инвестиционный портал региона или обратиться напрямую в министерство.
Для получения статуса проект должен реализовываться на территории области, в дотационном округе или предусматривать инвестиции от 100 млн рублей. Присвоение такого статуса позволяет рассчитывать на имущественные налоговые преференции — вплоть до полного освобождения от налога.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла второе место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, составленном Агентством стратегических инициатив. Регион также подтвердил соответствие требованиям регионального инвестстандарта.
Инвесткомитет при губернаторе, в рамках которого рассматривался проект, не только присваивает статус приоритетности, но и помогает урегулировать возможные споры между инвесторами и представителями власти или ресурсоснабжающих организаций.
Стимулирование инвестактивности входит в задачи нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", запущенного в 2025 году по поручению президента России Владимира Путина. Его цель — развитие МСП, рост инвестиций в основной капитал и повышение производительности труда.
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