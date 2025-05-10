Роспотребнадзор приостановил продажу продукции "Петелинка" с сальмонеллой Общество

Фото: Роспотребнадзор

Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в продукции торговой марки "Петелинка" от производителя АО "КЦ" (Московская область). Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ведомства.

Согласно информации, в ходе проверки, проведённой с 14 марта по 9 апреля, Роспотребнадзор отобрал 935 образцов пищевой продукции в 250 магазинах сети "Пятёрочка" ООО "Агроторг", расположенных в Москве. Из них 66 образцов (7%) не соответствовали обязательным требованиям, включая микробиологические показатели безопасности. А в охлаждённых полуфабрикатах - шницеле и фарше под брендом "Премиум из филе" обнаружили бактерии рода Salmonella.

Столичное управление Роспотребнадзора приняло меры административного воздействия в отношении компании. В частности, ей были выданы предписания об устранении нарушений, прекращении продажи небезопасной продукции и разработке мер по предотвращению возможного вреда для потребителей.