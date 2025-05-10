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Общество

Эксперт рассказал нижегородцам, как защитить детей в интернете

16 мая 2025 10:39  [102] Общество
Эксперт рассказал нижегородцам, как защитить детей в интернете

Фото: пресс-служба ПАО "МегаФон"

Современные дети осваивают интернет едва ли не одновременно с буквами. Для них виртуальное пространство — это школа, площадка для общения и игр. Но вместе с возможностями оно таит риски. Старший эксперт МегаФона по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин дал рекомендации, как обезопасить ребенка в сети, не ограничивая его развитие.

Прежде всего проверьте, какие сайты и приложения подходят по возрасту. Установите чёткие правила: малышам — развивающие порталы и обучающие игры, подросткам — проверенные ресурсы с фильтрацией контента.

“Особую осторожность проявляйте при скачивании приложений. Официальные магазины дают базовую защиту, а сторонние сайты могут скрывать вредоносное ПО. Ребенок должен понимать: установка неофициального софта угрожает не только устройству, но и семейному бюджету”, — предупреждает Лопатин.

Научите детей не общаться с незнакомцами онлайн. За привлекательным аватаром может скрываться мошенник или преступник. Добавлять в друзья стоит лишь тех, кого они знают лично.

Объясните важность конфиденциальности: адрес, номер школы, телефон и банковские данные нельзя публиковать в соцсетях и мессенджерах.

В последнее время злоумышленники звонят от имени школ или госструктур, требуют коды из СМС или передать “ценные вещи” курьеру. Ребенок должен сразу сообщать о таких звонках взрослым и ни в коем случае не называть свои данные.

Опасна и схема дропперства: детей просят передать чужие деньги или оформить банковскую карту, управлять которой смогут незнакомцы. Финансовые операции возможны только с согласия взрослых.

Ещё одна уловка — “аренда” аккаунтов в мессенджерах через игровые чаты. За невысокое вознаграждение просят логины и пароли, а потом совершают от их имени мошеннические рассылки. Никогда не соглашайтесь передавать аккаунты незнакомцам.

Использование псевдонима в сети поможет скрыть настоящее имя на форумах, в играх и соцсетях.

Научите ребенка распознавать фишинговые ссылки — даже если они приходят от знакомых: яркие баннеры с призывом “посмотри, что о тебе говорят” могут содержать вредоносный код.

Все онлайн-покупки, будь то внутриигровая валюта или подписки, должны согласовываться с родителями. Подключите уведомления о любых движениях по карте.

Геолокация в соцсетях тоже представляет угрозу: отметки на фото выдадут места дома, школы и прогулок. Лучше отключить такую функцию.

Пересланные личные фотографии могут стать инструментом шантажа. Объясните, что никакие снимки не должны покидать устройство без крайней необходимости.

Для дополнительной защиты включите функции родительского контроля. Но помните: важнее не запреты, а объяснения. “Создайте атмосферу доверия, чтобы ребенок без страха рассказывал о любых подозрительных ситуациях. Интернет, как и большой город, может быть полезным и опасным. Наша задача — не запрещать его, а научить ориентироваться в цифровом мире, вооружив знаниями и пониманием рисков”, — подытоживает Борис Лопатин.

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Теги:
Дети цифровизация
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