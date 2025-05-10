Почти 2 млн пассажиров перевезено на ГЖД в майские праздники

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В период праздничных дней с 25 апреля по 11 мая 2025 года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги поездами дальнего следования и пригородного сообщения отправлены почти 2 млн пассажиров.
Пригородными поездами воспользовались около 1,5 млн человек, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В дальнем следовании перевезены почти 500 тыс. пассажиров (+17%).
«Спрос на пассажирские перевозки особенно высок в праздничные дни. В мае этого года россияне отдыхали дважды по четыре дня. В этот период на Горьковской магистрали было назначено около 50 дополнительных рейсов поездов дальнего следования, а также «дачные» электрички по самым востребованным маршрутам в пригородном сообщении», - отметил начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.
Наиболее популярными среди пассажиров стали поезда, курсирующие между Москвой и Нижним Новгородом (76 тыс. человек), Казанью (33 тыс.), Кировом (14 тыс.) и Ижевском (5 тыс.).
Отметим спрос на поездки в Санкт-Петербург из Нижнего Новгорода (8 тыс. пассажиров) и Казани (4,4 тыс.), а также между столицей Приволжья и городом на Вятке (7 тыс.).
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