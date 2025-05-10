Спрос на "Семейную ипотеку" растет в Нижегородской области Общество

По данным одного из ведущих российских банков, в Нижегородской области зафиксирована высокая динамика спроса на ипотечные программы для семей с детьми. По итогам первого квартала 2025 года по программе "Семейная ипотека" клиентам было выделено 28,7 млрд рублей льготных кредитов. Более 5,8 тысяч семей с детьми получили средства на приобретение жилья, что на 74% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Представители кредитной организации обратили внимание на то, что программа "Семейная ипотека" дает возможность приобрести квартиру или дом на льготных условиях, в том числе, и на рынке вторичного жилья.

По данным компании Домклик, занимающейся мониторингом сферы жилья, Нижегородская область вошла в "число регионов-лидеров по динамике роста спроса кредитов на жильё для семей с детьми". Динамика составила 177%.

Мы предложили экспертам оценить ситуацию, ответив на вопрос: о чем свидетельствуют данные факты? о росте благосостояния населения или же о позитивных изменениях в демографической сфере?

Андрей Чугунов, журналист:

"Первый квартал текущего года был последним, в котором действовали "старые" правила "Семейной ипотеки". И 74-процентный рост, скорее всего, связан с изменением условий выдачи кредита. И, в первую очередь, с тем, что раньше претендовать на участие в госпрограмме льготного кредитования могли семьи, где есть ребенок до 18 лет, а сейчас в семье должен быть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Просто те семьи, где нет маловозрастных детей, а нужда в новом жилье есть, заскочили в "последний вагон". Так что говорить "о росте благосостояния населения, или же о позитивных изменениях в демографической сфере" только не основании этой статистика, наверное, не стоит".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления" обращает внимание на горизонт планирования в демографической политике государства:

"Если реальной целью государства является изменение демографической ситуации и целевая поддержка семей с детьми, а не софинансирование девелоперов, то необходимо говорить о горизонте планирования в 20 - 30 лет. Программа семейной ипотеки должна быть законодательно, а возможно и конституционно, закреплена в бюджете на очень значительный срок как право молодой семьи улучшать, или как минимум не ухудшать, свои жилищные условия по мере рождения детей".

Евгений Семенов, зампред Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Ответ на оба вопроса может дать углубленный причинно-следственный и мотивационный анализ действий людей, приобретавших "Семейную ипотеку" за предыдущие несколько лет и за последние полгода. Слишком обобщенный характер вопроса о демографии не позволяет нам рассматривать его даже в качестве гипотезы. Вместе с тем сам факт роста спроса на "Семейную ипотеку" может стать хорошим поводом для разработки специализированных государственных программ поддержки молодых семей, в рамках обновленного в 2025 году комплекса национальных проектов и в первую очередь таких как "Семья" и "Инфраструктура для жизни".

Елена Мозгунова, историк, канд. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Рост спроса кредитов на жильё для семей с детьми по итогам первого квартала 2025 года в Нижегородской области - это оптимистичная тенденция, что может говорить о некоторых позитивных явлениях экономики региона в целом. Однако, заявлять о существенных изменениях в демографической сфере или росте благосостояния наших граждан, преждевременно. Те комплексные меры, которые предпринимаются в Нижегородской области по решению проблемы народонаселения дадут свои плоды не через 1-2 года, а в более отдаленной перспективе. В текущих условиях неподъемной ставки кредитов на жилье, только семейная и ИТ-ипотека остались востребованными".

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского обращает внимание на историческую тему собственного жилья.

"Кому как, конечно, но для большинства россиян покупка квартиры – событие эпохальное, случающееся у многих вообще один раз в жизни. И то, если повезет. Съемное жилье воспринимается нами как временная и антикризисная мера, к которой прибегают в случае крайней необходимости, беспрестанно мечтая перебраться пусть в небольшое, но свое собственное гнездо без страха быть выгнанными на улицу в любой момент. "Доходные дома", в которых квартиры гарантированно сдаются на срок действия договора и выполнения его условий нанимателями, у нас пока отсутствуют, а потому собственное жилье становится единственным вариантом обеспечить себя стабильной крышей над головой".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба".