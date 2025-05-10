Россиянам предложили давать дополнительный отпуск для улучшения демографии Общество

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Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Георгий Арапов предложил ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для повышения рождаемости в России. Об этом сообщает телеканал "360".

В 2024 году суммарный коэффициент рождаемости составил 1,41 ребёнка на женщину, что указывает на снижение рождаемости. По мнению Арапова, многие пары откладывают рождение детей из-за хронического стресса и усталости.

Парламентарий предложил создать "демографическую неделю", представляющую из себя дополнительный оплачиваемый отпуск. Он даст гражданам возможность восстановиться и принять решение о пополнении семьи.

По мнению авторов инициативы, этот отпуск также может способствовать знакомствам и созданию серьёзных отношений для одиноких людей.

Для компенсации затрат на отпуск Арапов предложил ввести налоговый вычет, при котором работодатель оплатит отпускные, а затем получит налоговый вычет.