Мелодии Великой Победы звучат в нижегородских школах вместо привычных звонков в мае Общество

Фото: министерство образования и науки Нижегородской области

Мелодии Великой Победы звучат в нижегородских школах вместо привычных звонков. В мае школьников знакомят с такими легендарными музыкальными произведениями, как «Казаки в Берлине», «Катюша», «Смуглянка» и другими.

«День Победы – это священный праздник для всей нашей страны, для каждой семьи. Мы помним тех, кто защитил Родину в годы войны, кто подарил нам мир. Важно, чтобы дети знали и понимали, какой ценой досталась Победа. Акция «Мелодии вместо звонков» позволит им познакомиться с песнями, которые поддерживали людей в трудные времена. Так история становится ближе и понятнее», – отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Как напомнили в министерстве образования и науки региона, Нижегородская область поддерживает акцию Минпросвещения России «Мелодии вместо звонков» с ноября 2024 года. В этом учебном году школьников познакомили с творчеством композитора Александры Пахмутовой, музыкой из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского, песнями Международного детского центра «Артек», патриотическими песнями, а также композициями, посвященными женщинам и теме освоения космоса.

Одним из участников Всероссийской акции в мае стала средняя школа Дальнеконстантиновского округа.

«Очень важно, что акция существует не сама по себе, а в контексте той воспитательной работы, которую мы проводим в школе. Она связана с историей нашей страны, ее культурой и традициями. Подбор музыки опирается на самые значимые даты в истории государства и на темы внеурочных занятий «Разговоры о важном». Для нашей школы акция – это очень мотивирующий элемент школьной жизни. Благодаря музыке ребята и учителя получают заряд хорошего настроения, а это сказывается на продуктивной работе в течение всего учебного дня», – подчеркнула директор школы Жанна Быкова.

15 мая в школе провели открытый урок на тему «Великая Отечественная война в зеркале поэзии», направленный не только на пополнение знаний учащихся о поэтах-фронтовиках, но и на развитие творческих способностей детей, их умения сопереживать людям.

В этот же день в Дальнеконстантиновской средней школе в рамках акции провели урок истории «По страницам истории Великой Отечественной войны» в формате квеста-игры. Педагог Ирина Перцева рассказала ученикам о подвиге земляка Николая Владимировича Кулешина, который дошел до Польши и в 1944 году в возрасте 29 лет закрыл собой дзот. На открытом уроке ребята решали кроссворды, выполняли творческие задания, отвечали на вопросы о городах-героях. Школьники также узнали подробности об истории создания известных песен военных лет.

«Патриотизм – это то качество, которое воспитывают в нас с детства. Новые школьные звонки – не просто звуки, а наши традиции, культура, история. Мне очень понравился рассказ о герое Николае Владимировиче Кулешине. Пожертвовать своей жизнью ради других – это действительно героизм!» – сказал ученик 8«А» класса Дальнеконстантиновской средней школы Михаил Катин.

В министерстве образования и науки региона напомнили, что патриотическое воспитание подрастающего поколения граждан – одно из важнейших направлений работы в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети». Национальный проект реализуется с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина и выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты». Новый национальный проект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».