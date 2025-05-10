Первый агротехнологический класс в Городецком округе планируют открыть по нацпроекту Общество

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

Первый агротехнологический класс в Городецком муниципальном округе Нижегородской области планируют открыть в деревне Ковригино в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали Ковригинская основная школа, Нижегородский государственный агротехнологический университет (НГАТУ) и местное сельхозпредприятие АО «Мир» Ященко А.В. и Компания».

«Создание агротехнологических классов – одно из основных направлений федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». И главная цель проекта - повысить к 2030 году уровень укомплектованности кадрами предприятий агропромышленного комплекса. Это большая работа, которая должна объединить и профильные техникумы, и высшие учебные заведения, и предприятия отрасли. И, конечно, эту работу можно начинать со школы. На данный момент уже подписано 12 соглашений о сотрудничестве, значит, 12 агротехнологических классов откроют свои двери для учеников Нижегородской области», - рассказал присутствующий при подписании соглашения министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

В Ковригинской основной школе с 2022 года ведется внеурочная деятельность по направлению «Агрошкола».

«Нашу школу недавно отремонтировали, и мы уже тогда делали ремонт с прицелом на эту деятельность. Дизайн – как раз в тематике сельского хозяйства. На стенах есть композиции, посвященные, например, профессиям агропромышленного комплекса. Самое главное, что детям нравится, они хотят заниматься сельским хозяйством. А мы их в этом поддерживаем. Немаловажно, что у нас есть крепкие сельхозтоваропроизводители, которые охотно принимают участие в учебном процессе, приходят к нам или ребята ходят к ним. Следующий шаг – приобретение специального оборудования, которое поможет нашим ученикам в приобретении новых знаний», - пояснил директор школы Александр Шорин.

Как отметил директор сельхозпредприятия, участвующего в соглашении, Игорь Ященко, создание агроклассов позволяет решать вопрос с обеспечением кадров.

«Кадровая проблема на селе существует. И мы готовы приложить максимум усилий, чтобы ее решить. У нас есть и животноводческие комплексы, и площади под зерновые культуры и картофель. Мы с нетерпением ждем новые кадры», - поделился Игорь Ященко.

Агротехнологические классы создаются в регионе в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который начал действовать в России в 2025 году по поручению президента Владимира Путина. Его основная цель – развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости для обеспечения наличия в стране всех необходимых продуктов и получения больших возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. В состав нацпроекта вошли пять федеральных проектов: «Биотехнологии в АПК», «Селекция и генетика», «Ветеринарные препараты», «Техника и оборудование для АПК», «Кадры в АПК».