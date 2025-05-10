Более 500 работ прислали нижегородцы для фотопроекта «Галерея памяти» к 80-летию Победы

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Более 500 работ прислали нижегородцы для фотопроекта «Галерея памяти», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фотопроект транслируется на городских экранах, в общественном транспорте и на портале «Карта жителя Нижегородской области».
«Мы искренне рады, что столько нижегородцев присоединилось к нашему проекту! В «Галерее памяти» можно проследить историю земляков через разные поколения. Среди работ – современные детские рисунки, фотографии прошлых лет, вырезки из газет, наградные листы, письма с фронта, снимки внуков ветеранов – они хранят и будут передавать память поколений. Проект получился общенародным! Приглашаем всех на портал «Карта жителя» окунуться в атмосферу памяти и ощутить мощь Великой Победы. Все работы участников проекта будут храниться на портале и всегда будут доступны для просмотра пользователям», - рассказал директор ГАУ Нижегородской области «Центр координации проектов цифровой экономики» Виталий Климашов.
Более подробная информация — на портале проекта или в мобильном приложении, которое доступно для смартфонов на платформах Android и iOS, в магазинах приложений AppStore, Google Play, RuStore.
Напомним, что развитие государственных сервисов отвечаете задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.
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