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Общество

В Воротынском округе капитально отремонтировали три фельдшерско-акушерских пункта

16 мая 2025 13:39  [31] Общество
В Воротынском округе капитально отремонтировали три фельдшерско-акушерских пункта

Фото: минздрав Нижегородской области

В Воротынском муниципальном округе завершился капитальный ремонт трех фельдшерско-акушерских пунктов – Отарского, Березов-Майданского и Покров-Майданского. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Здравпункты обновили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая с 2025 года включена в новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». В общей сложности на проведение ремонтных работ направили свыше 4,1 млн рублей.

Как рассказали в Воротынской ЦРБ, в каждом ФАПе была проведена комплексная работа: от замены всех инженерных систем до полной внутренней отделки помещений. Специалисты установили современное электрическое оборудование и сантехнику. Особое внимание уделили модернизации систем пожарной безопасности.

«Для нас важно, чтобы каждый житель района, независимо от места проживания, имел доступ к качественной медицинской помощи в комфортных условиях. Обновленные ФАПы становятся не просто медицинскими пунктами, а настоящими центрами здоровья для сельских жителей, где можно пройти диспансеризацию, получить консультацию специалиста и необходимую помощь», – подчеркнул и.о. главного врача Воротынской ЦРБ Максим Миков.

К отремонтированным фельдшерско-акушерским пунктам прикреплено почти 700 местных жителей: Отарский ФАП обслуживает около 240 человек, Березов-Майданский ФАП – порядка 150 пациентов, а Покров-Майданский ФАП – более 300 человек, проживающих в трех населенных пунктов. Теперь местные жители смогут получать квалифицированную медицинскую помощь в более комфортных условиях.

«После ремонта поток пациентов значительно увеличился. Мамы теперь охотнее приводят детей на прививки в теплое помещение, пожилые пациенты регулярно приходят измерять давление. В новых условиях даже обычный профилактический осмотр проходит совсем по-другому», – отметила заведующая Покров-Майданским ФАПом Юлия Полихина.

Все отремонтированные ФАПы оснащены компьютерами с выходом в интернет и подключены к Единой цифровой платформе здравоохранения. Это позволяет медикам оперативно получать результаты анализов и диагностических исследований, в том числе УЗИ, ФГДС и рентгена, а пациентам – узнавать результаты обследований без посещения центральной районной больницы.

В областном Минздраве сообщили, что модернизация медучреждений в Воротынском округе продолжается. В 2025 году в муниципалитете планируют отремонтировать еще два ФАПа, к которым прикреплено более 750 человек – в с. Белавка и с. Огнев-Майдан, а также три офиса врача общей практики в с. Фокино, с. Семьяны и при Михайловской участковой больнице, где в общей сложности обслуживаются еще около 4 300 человек.

Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

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Теги:
Воротынский район Здравоохранение Нацпроект
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