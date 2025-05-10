Семья приборостроителей АПЗ отмечена Благодарственным письмом администрации Арзамаса Общество

Семья приборостроителей Егора и Дарьи Трофимовых отмечена Благодарственным письмом администрации г.о.г. Арзамас – за тепло и уют домашнего очага, создание условий по воспитанию детей в духе гражданственности и патриотизма, мир и лад в семье.

Егор работает 20 лет регулировщиком в цехе №42, Дарья – более 10 лет слесарем-сборщиком в цехе №49. На АПЗ испытателем цеха №37 трудится и отец Егора – Алефтин Иванович, а мама – Татьяна Евгеньевна – была делопроизводителем в профилактории "Морозовский", так что молодая семья – новое поколение заводчан Трофимовых.

Познакомились супруги благодаря общим друзьям. Поженились в 2011 году и стали строить прочные семейные отношения. Сегодня у них подрастают трое детей: Настя – студентка АКТТ, Полина учится в 7 классе школы №2, а 5-летний Ваня ходит в детский сад. Воспитывают детей Дарья и Егор в любви и понимании, уделяя каждому родительское внимание.

"Настя занимается легкой атлетикой, призер различных соревнований, Полина посещает танцевальную студию, – рассказывает Дарья. – А Ванюшка пошел по стопам папы и деда – играет в футбол".

Семьей они любят прогулки в парке, катание на велосипедах, вместе ловят рыбу, строят дачу, а еще часто ездят в гости к родственникам и друзьям.

"Одна из наших любимых традиций – посещение футбольных матчей с участием папы, он играет в заводской футбольной команде, – говорит Дарья Трофимова".

За годы совместной жизни супруги поняли, что семья – это не только любовь, тепло и понимание, но и большой ежедневный труд.

Текст: Юлия Фролова. Фото семьи Трофимовых