Семья приборостроителей АПЗ отмечена Благодарственным письмом администрации Арзамаса

Семья приборостроителей Егора и Дарьи Трофимовых отмечена Благодарственным письмом администрации г.о.г. Арзамас – за тепло и уют домашнего очага, создание условий по воспитанию детей в духе гражданственности и патриотизма, мир и лад в семье.
Егор работает 20 лет регулировщиком в цехе №42, Дарья – более 10 лет слесарем-сборщиком в цехе №49. На АПЗ испытателем цеха №37 трудится и отец Егора – Алефтин Иванович, а мама – Татьяна Евгеньевна – была делопроизводителем в профилактории "Морозовский", так что молодая семья – новое поколение заводчан Трофимовых.
Познакомились супруги благодаря общим друзьям. Поженились в 2011 году и стали строить прочные семейные отношения. Сегодня у них подрастают трое детей: Настя – студентка АКТТ, Полина учится в 7 классе школы №2, а 5-летний Ваня ходит в детский сад. Воспитывают детей Дарья и Егор в любви и понимании, уделяя каждому родительское внимание.
"Настя занимается легкой атлетикой, призер различных соревнований, Полина посещает танцевальную студию, – рассказывает Дарья. – А Ванюшка пошел по стопам папы и деда – играет в футбол".
Семьей они любят прогулки в парке, катание на велосипедах, вместе ловят рыбу, строят дачу, а еще часто ездят в гости к родственникам и друзьям.
"Одна из наших любимых традиций – посещение футбольных матчей с участием папы, он играет в заводской футбольной команде, – говорит Дарья Трофимова".
За годы совместной жизни супруги поняли, что семья – это не только любовь, тепло и понимание, но и большой ежедневный труд.
Текст: Юлия Фролова. Фото семьи Трофимовых
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