Главный метролог АПЗ поделилась планами работы службы Общество

Специалисты службы метрологии (СМ) Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина отвечают за поверку, калибровку различных средств измерений и аттестацию оборудования. О том, чем сегодня живут метрологи на предприятии, и планах на будущее – в интервью с главным метрологом Ольгой Вагаповой.

– Ольга Евгеньевна, в феврале исполнился год, как вы возглавили службу метрологии АПЗ. Подведите итоги этого периода.

– За год произошло много событий. Главным считаю расширение в мае 2024-го области аккредитации на поверку средств измерений расхода – продукции АПЗ гражданского назначения. Теперь СМ собственными силами, без привлечения сторонних организаций проводит поверку счетчиков горячей и холодной воды, счетчиков газа, расходомеров и преобразователей расхода различных модификаций, измерительных систем «АЛКО». Под данный вид деятельности в службе метрологии была расширена лаборатория средств измерений расхода, приняты, обучены и аттестованы три новых сотрудника. В результате за год поверена 299 431 единица CИ гражданского назначения.

Также наша служба дважды успешно прошла подтверждение компетентности на право выполнения работ комиссией Росаккредитации и Управления Приволжского федерального округа. Проведено расширение области аккредитации еще по ряду позиций геометрических и механических величин.

– Расскажите о структуре службы и коллективе, которым руководите.

– У нас девять лабораторий, из них шесть поверочные; работают бюро метрологической экспертизы и подготовки производства, ремонтный участок.

Метрологи-эксперты осуществляют метрологическую экспертизу технической документации, это крайне ответственный вид работ, требующий огромного спектра знаний.

Особенно хочется отметить наладчиков КИПиА. Это высококвалифицированные специалисты, через золотые руки которых проходит более тысячи приборов в год. Они работают, что называется, «с колес»: прибор только принесли на ремонт, а уже через час требуют его в работу.

В целом коллектив у нас небольшой, но опытный и сплоченный. Инженеры по метрологии и контролеры ИПиСИ, их большинство в коллективе, выполняют работу по поверке, калибровке средств измерений, проверке технологической оснастки, схем на пленочной основе, контролю калибров гладких и резьбовых, проведению арбитражных измерений, аттестации испытательного и проверке контрольного оборудования на территории службы и на КПП цехов. Каждого могу охарактеризовать только с лучшей стороны.

– В последнее время плановые показатели предприятия увеличились, возросла нагрузка на подразделения и их работников. Как это отразилось на службе метрологии?

– Поскольку численность сотрудников АПЗ растет и закупается большое количество средств измерений, камер тепла и холода, вибростендов, увеличивается в разы и нагрузка на нашу службу. Каждое закупленное средство измерения или оборудование без метрологической поверки, калибровки или аттестации в работу не выдается. Именно мы обеспечиваем единство и требуемую точность измерений на АПЗ.

Законодательство в области метрологии часто меняется, сотрудники службы находятся в непрерывном процессе обучения. Мы стоим на страже Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» и в курсе последних изменений.

– Поделитесь планами.

– Мы смело смотрим в будущее. Хотим расширить область аккредитации на поверку нового изделия – счетчика воды SMART; изучить документацию, провести аттестацию эталонного стенда и освоить поверку.

Есть цель – автоматизировать некоторые рабочие места по поверке СИ, для чего изучаем рынок средств измерений, эталонов и программного обеспечения отечественного производства, приобретение которых позволит экономить время и затрачиваемые человеческие ресурсы.

На дальнюю перспективу стараемся не загадывать. хотя планы, конечно, имеются. Главное – грамотно планировать работу, ставить цели и поэтапно двигаться в сторону их достижения.

Выражаю благодарность всему коллективу службы метрологии за плодотворную работу, профессионализм, ответственный подход к каждому порученному заданию и поздравляю с профессиональным праздником – Всемирным днем метрологии!

Текст: Наталья Глазунова. Фото: Александр Барыкин.