Участок окраски гальванического цеха АО "АПЗ" занесли на Доску почета Общество

Участок окраски гальванического цеха №16 АО "АПЗ" занесен на городскую Доску почета.

Высокие показатели в работе, освоение новых технологий и преданность своему делу – вот что позволило этому коллективу добиться признания на городском уровне.

Занесение на Доску почета Арзамаса стало еще одним достижением цеха №16 – вслед за победой в трудовом соревновании среди подразделений АПЗ по итогам прошлого года.

Современные технологии и качество – в приоритете

За последнее время на участке окраски были внедрены несколько прогрессивных методов обработки поверхностей, что позволило не только увеличить производительность, но и значительно улучшить качество продукции. А быстро адаптировать новые методы к реальным производственным условиям помогло тесное взаимодействие технологов и непосредственных исполнителей.

"Еще одним важным фактором успеха стала модернизация системы контроля, которая минимизирует риски брака и обеспечивает стабильно высокое качество продукции, – отмечает начальник цеха Сергей Кулешов. – Поздравляю участок окраски и каждому работнику выражаю благодарность! Коллектив не только выполняет в разы возросшие объемы производства, но и успешно осваивает новые технологии и покрасочные материалы".

Преданные своему делу

Коллектив – 16 женщин и один мужчина – профессионалы своего дела. Возглавляет участок молодой мастер Екатерина Воробьева, её стаж в гальваническом деле – десять лет. Начинала маляром в лаборатории приготовления красок, три года назад стала мастером.

"Моим наставником была Антонина Абрамова. Сегодня она и другие наши старожилы – Елена Шокурова, Елена Голубева, Наталья Климова – мои главные помощники, – рассказывает Екатерина. – Работы очень много, всё, как правило, срочное, и маляры относятся к этому с пониманием: если надо остаться – всегда остаются, производство не подводят. Спасибо, что наш труд отметили!"

Работа на участке кипит ежедневно. На соседних покрасочных камерах трудятся Наталья Климова и Юлия Панова.

"Я уже 21 год на "малярке", – рассказала Наталья. – Коллектив хороший, да и работа нравится – интересная, творческая. К каждой краске нужен свой подход. Меня этому научила Маша Труханова, она уже на пенсии, от меня ей большая благодарность".

Юлия Панова всего два года на участке, но уже заслужила уважение в коллективе. "Очень хорошая работница!", – говорит про нее опытная напарница.

"Я по специальности строитель, поэтому все мне здесь близко, – призналась Юлия. – Особенно нравится красить серебрянкой, для меня эта краска – "послушная". Сейчас обучаюсь окрашиванию молотковой краской, все получается, детали сдаю без брака".

В чем же секрет успеха участка окраски?

"У каждого нашего маляра есть своя "любимая" краска, с которой ему работается легко, и "любимая" технология, в которой он достиг совершенства, – говорит мастер Екатерина Воробьева. – Из успеха каждого и складывается наш общий успех. Мы стараемся добиваться отличных результатов и с уверенностью смотрим в будущее!".

Текст: Ирина Балагурова. Фото: Артур Баранов.