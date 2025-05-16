Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"

Накануне в Нижегородской филармонии имени Ростроповича прошел фестиваль национальных культур "Наш общий дом" (0+). Мероприятие стало ярким воплощением культурного многообразия региона: гостей ждали народные танцы, вокальные номера, традиционные угощения и ремесленные изделия со всей России.
В фойе развернулись выставка-продажа предметов прикладного творчества и дегустации блюд разных народов, а дети и взрослые могли поучаствовать в народных забавах.
Важно, что фестиваль не только подарил зрителям праздник, но и стал важной площадкой для межкультурного диалога.
Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.
Фото: Кира Мишина
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