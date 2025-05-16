Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом" Культура и отдых

Накануне в Нижегородской филармонии имени Ростроповича прошел фестиваль национальных культур "Наш общий дом" (0+). Мероприятие стало ярким воплощением культурного многообразия региона: гостей ждали народные танцы, вокальные номера, традиционные угощения и ремесленные изделия со всей России.

В фойе развернулись выставка-продажа предметов прикладного творчества и дегустации блюд разных народов, а дети и взрослые могли поучаствовать в народных забавах.

Важно, что фестиваль не только подарил зрителям праздник, но и стал важной площадкой для межкультурного диалога.

Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.

Фото: Кира Мишина