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Культура и отдых

Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"

16 мая 2025 14:45  [95] Культура и отдых

Накануне в Нижегородской филармонии имени Ростроповича прошел фестиваль национальных культур "Наш общий дом" (0+). Мероприятие стало ярким воплощением культурного многообразия региона: гостей ждали народные танцы, вокальные номера, традиционные угощения и ремесленные изделия со всей России.

В фойе развернулись выставка-продажа предметов прикладного творчества и дегустации блюд разных народов, а дети и взрослые могли поучаствовать в народных забавах.

Важно, что фестиваль не только подарил зрителям праздник, но и стал важной площадкой для межкультурного диалога. 

Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже. 

Фото: Кира Мишина

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Наш общий дом
Наш общий дом
Наш общий дом
Наш общий дом
Наш общий дом
Наш общий дом
Наш общий дом
Наш общий дом
Наш общий дом
Наш общий дом
Наш общий дом
Наш общий дом

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Теги:
Концерты Национальные общины Филармония
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Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
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