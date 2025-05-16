Георгиевская лента
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
16 мая 2025 15:40  [81] Проект "Производительность труда" помог еще одному нижегородскому предприятию
16 мая 2025 15:20  [119] "Красное Сормово" выиграло у финской Wartsila иск на 3,4 млн евро
16 мая 2025 13:15  [148] Нижегородцам не грозит рост цен на лекарства из-за решения США
16 мая 2025 12:15  [142] На 18% увеличится выработка у нижегородской компании промышленного оборудования благодаря федпроекту «Производительность труда»
16 мая 2025 11:21  [194] Спрос на строителей вырос на 14% в Нижегородской области
16 мая 2025 09:10  [163] Нижегородская область отправила почти 430 тонн меда в Европу с начала года
15 мая 2025 18:07  [373] Нижегородские компании вышли на международный рынок через форум в Казани
15 мая 2025 17:09  [362] Власти одобрили строительство склада за 12 млрд рублей в Нижнем Новгороде
15 мая 2025 14:58  [314] Более 500 ветеранам СВО помогли трудоустроиться в Нижегородской области
15 мая 2025 14:20  [316] Нижегородские власти предложили снизить налог для новых дата-центров
Экономика

Проект "Производительность труда" помог еще одному нижегородскому предприятию

16 мая 2025 15:40  [81] Экономика
Проект Производительность труда помог еще одному нижегородскому предприятию

Фото: минпроторг Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками филиала «МКД» ООО «Завод Шинглас» в Нижнем Новгороде подвели предварительные итоги внедрения инструментов федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» на предприятии. 

Компания занимается производством панельно-каркасных домов и деревянных клееных конструкций.

Специалисты регионального центра компетенций работают на предприятиях-участниках федерального проекта в течение шести месяцев. После трех месяцев проходит День информирования, на котором эксперты РЦК подводят итоги работы и презентуют планы на вторую часть проекта.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в качестве пилотного потока был выбран процесс производства домокомплектов. На этом потоке производится почти 99 процентов продукции компании, поэтому улучшения на нем помогут значительно увеличить выработку на всем предприятии.

«Специалисты РЦК совместно с рабочей группой проанализировали процессы на предприятии и выявили 19 проблем в потоке, среди которых – лишние движения операторов, потеря времени при транспортировке сырья и длительное ожидание по устранению брака с предыдущей операции. По каждому из этих пунктов были предложены решения, разработан план мероприятий. Внедрение предложений специалистов РЦК и команды пилотного проекта завода МКД позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку на предприятии на 10 процентов», - рассказал Максим Черкасов. 

Эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 29 сотрудников предприятия, а сейчас готовят двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

В Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» успешно внедряют девять производителей деревообрабатывающей промышленности.  

Для того чтобы стать участников федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе Производительность.рф.  Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).  На сегодняшний день над внедрением бережливых технологий при господдержке работает 281 нижегородская компания.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Производительность труда
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных