Проект "Производительность труда" помог еще одному нижегородскому предприятию Экономика

Фото: минпроторг Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками филиала «МКД» ООО «Завод Шинглас» в Нижнем Новгороде подвели предварительные итоги внедрения инструментов федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» на предприятии.

Компания занимается производством панельно-каркасных домов и деревянных клееных конструкций.

Специалисты регионального центра компетенций работают на предприятиях-участниках федерального проекта в течение шести месяцев. После трех месяцев проходит День информирования, на котором эксперты РЦК подводят итоги работы и презентуют планы на вторую часть проекта.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в качестве пилотного потока был выбран процесс производства домокомплектов. На этом потоке производится почти 99 процентов продукции компании, поэтому улучшения на нем помогут значительно увеличить выработку на всем предприятии.

«Специалисты РЦК совместно с рабочей группой проанализировали процессы на предприятии и выявили 19 проблем в потоке, среди которых – лишние движения операторов, потеря времени при транспортировке сырья и длительное ожидание по устранению брака с предыдущей операции. По каждому из этих пунктов были предложены решения, разработан план мероприятий. Внедрение предложений специалистов РЦК и команды пилотного проекта завода МКД позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку на предприятии на 10 процентов», - рассказал Максим Черкасов.

Эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 29 сотрудников предприятия, а сейчас готовят двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

В Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» успешно внедряют девять производителей деревообрабатывающей промышленности.

Для того чтобы стать участников федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день над внедрением бережливых технологий при господдержке работает 281 нижегородская компания.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.