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Экономика

Нижегородский облбюджет хотят увеличить почти на 148 млн за счёт благотворителей

16 мая 2025 18:10  [37] Экономика
Нижегородский облбюджет хотят увеличить почти на 148 млн за счёт благотворителей

Бюджет Нижегородской области в мае планируют увеличить почти на 148 млн рублей за счёт благотворительной помощи. Это следует из пояснительной записки к проекту поправок, внесённому губернатором Глебом Никитиным в Законодательное собрание региона.

Средства поступят в категорию "прочих безвозмездных поступлений от негосударственных организаций". Конкретные источники финансирования в документе не уточняются.

Согласно проекту, собранные пожертвования пойдут на оказание материальной помощи жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Общий объём расходов по этой статье, с учётом средств, поступивших в 2024 и 2025 годах, составит 148,8 млн рублей.

В целом доходную часть бюджета региона планируется увеличить на 162,2 млн рублей — до 363,8 млрд. Расходы вырастут на 163,5 млн и достигнут 400 млрд. Дефицит бюджета при этом увеличится на 1,3 млн рублей и составит 36,3 млрд. Уточняется, что рост дефицита связан с использованием остатков средств, сформировавшихся на 1 января.

Кроме того, в рамках майских корректировок планируется выделение 300 млн рублей облизбиркому на организацию выборов в городскую думу Нижнего Новгорода, объединённую с Кстовским округом. Ранее аналогичную сумму уже предусматривали в бюджете Нижнего Новгорода, однако впоследствии решение о проведении кампании было передано на уровень региона.

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Теги:
Благотворительность Бюджет
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