Экс-полицейская из Лыскова получила условку за передачу телефонов арестованному Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Лыскове Нижегородской области суд признал бывшую сотрудницу полиции виновной в превышении должностных полномочий.

Следователи Лысковского межрайонного отдела СК России по Нижегородской области собрали доказательства, которые суд посчитал достаточными для вынесения приговора. Речь идет о бывшем помощнике оперативного дежурного дежурной части ОМВД России "Лысковский".

Как было установлено в ходе следствия и судебного разбирательства, в апреле 2024 года, находясь при исполнении служебных обязанностей, обвиняемая передала два мобильных телефона мужчине, находившемуся под стражей. Этот человек оказался бывшим супругом её знакомой.

Кроме того, экс-сотрудница полиции предоставила арестованному возможность хранить и пользоваться телефонами в условиях изолятора временного содержания.

Нарушения были вскрыты благодаря совместной работе следователей СК России и сотрудников отдела собственной безопасности ГУ МВД по Нижегородской области.

Суд приговорил женщину к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также ей запрещено занимать должности в правоохранительных органах.