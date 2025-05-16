Эксперт-мониторинг с 12 по 17 мая 2025 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели –"Переговоры в Стамбуле - 2", "Госдума приняла в I чтении законопроект о госрегулировании приёма в вузы на платное обучение", "В Нижнем Новгороде создается первый в России многофункциональный Центр репродуктивного здоровья".

Федеральная тема – Переговоры в Стамбуле - 2

Эксперт "Минин-центра", доцент ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Сергей Кривов отмечает, что 15-16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между российской и украинской делегациями.

"10 мая во время пресс-конференции Путин объявил о предложении возобновить переговоры в Стамбуле в четверг 15 мая. Очевидно, что вряд ли Путин мог назначить переговоры на территории Турции без предварительного одобрения со стороны Эрдогана. Ясно, что тема проговаривалась и с лидером Китая Си Цзиньпином. Рискнем предположить, что, в целом, формат стамбульской встречи, также как и сам факт её проведения, получил одобрение и с американской стороны. Этим, кстати, объясняется достаточно нервная реакция Зеленского и европейских лидеров, закончившаяся тем, что пусть и с опозданием, но была сформирована переговорная команда во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.

При этом надо иметь в виду, что формат переговоров по схеме "сначала переговоры – потом прекращение огня" выступил явным контрастом позиции Украины и "коалиции желающих" во главе со Стармером и Макроном. Последние фактически выдвинули России ультиматум о безусловном 30-дневном прекращении огня с 12 мая. При этом само требование было выдвинуто 9 мая, в день торжеств по случаю 80-летия Победы. В этот же день во Львове в присутствии министров иностранных дел ряда европейских государств был учрежден трибунал по расследованию "военных преступлений российских властей". Затем в Балтийском море произошла попытка задержания эстонской береговой охраной судна под флагом Габона, направлявшегося в российский порт Балтийский Ленинградской области. Лишь появление в небе российского боевого самолета Су-30 закончило инцидент. Наконец, 12 мая Нидерланды, ссылаясь "на решение ИКАО", обвинили России в сбитии Боинга и угрожали взыскать компенсацию. При этом Гаагский уголовный суд в 2022 году не смог ответить на вопрос о вине российских властей к авиакатастрофе, вынеся приговор лишь двум россиянам и одному украинцу за "причастность к сбитию гражданского борта в небе над Украиной". Как известно, в июне 2024 года РФ прекратила споры по поводу авиакатастрофы.

Очевидно, что все эти факторы указывают на наличие некой согласованной антироссийской позиции со стороны ряда европейских политических элит.

В этой связи возникает вопрос, почему Турция, США и КНР с высокой степенью вероятности приняли именно российский подход. Очевидно, что для Эрдогана это возможность вернуть статус ключевого игрока в переговорном треке, уступленный Саудовской Аравии. Как известно, до этого местом переговоров стал Эр-Рияд, что в Анкаре было воспринято как политическое поражение. Пекин, как наиболее близкая к Москве держава, желал бы начала переговорного процесса, выводя тем самым партнерские отношения с РФ из-под груза неудобных вопросов о "поддержке агрессии". Наконец, для Трампа, уже склонившего Киев к сделке по недрам, начало переговоров означает возможность позиционировать себя в качестве наиболее эффективного миротворца. Напомним, что само по себе прекращение огня без оговоренных принципов и условий рискует быть нарушенным и привести к ещё большей эскалации. Скорее всего, Вашингтон и Пекин планируют не позднее конца года провести встречу на высшем уровне и не хотят, чтобы тема Украины отягощала и без того сложную переговорную повестку.

В российско-украинском формате проведение переговоров в Стамбуле означает дипломатический удар по украинской позиции, так как, по сути, возвращает стороны в так называемый стамбульский формат, только в ещё менее выгодном для Украины варианте. В этой связи назначение руководителем делегации Мединского как раз и подчеркивает эту идею. По сути, Зеленский был вынужден согласиться на такой вариант, вечером 15 мая подписав состав своей делегации, во многом по структуре повторяющей российскую с чуть более широким присутствием "силовиков" и практически незаметным дипломатическим компонентом.

Первые результаты переговоров, обнародованные синхронно Мединским и Умеровым, говорят о том, что вопреки "утечкам СМИ" острые вопросы пока не поднимались. Скорее всего, российская делегация получила установку не допустить срыва переговоров и пока не педалировать тему капитуляции. Другое дело, что скорее всего намеки об ужесточении требований делались. Так стала известной фраза о "пяти регионах вместо четырех". Однако на данном этапе стратегической задачей стало "вхождение в переговорный процесс" и выбивание позиции европейских союзников Украины.

Что касается конкретных решений, то это обмен пленными 1000 на 1000, что станет беспрецедентным за всё время войны, а также договоренность, что каждая сторона представит своё видение формата прекращения огня. Также украинская сторона запросила встречу на высшем уровне. Рискнем предположить, что таковая вряд ли состоится, по крайней мере до встречи Путина с Трампом.

Наконец, важно понимать, что прогресс на переговорах, даже в самом их факте проведения, обусловлен резкими изменениями на фронте. Хотя формально продвижение российских войск является медленным, следует принимать во внимание ряд факторов. Современная война вообще вряд ли предполагает глубокие прорывы. Дело даже не в использовании БПЛА и спутниковой разведки. Быстрый захват территории предполагает её удержание всеми современными силами и средствами, включая необходимость размещения технической и тыловой инфраструктуры, включая средства РЭБ, РЭР, систему снабжения горючим, генераторов для обеспечения запуска и глушения вражеских средств поражения и так далее. В то же время медленное, но планомерное уничтожение сил противника является гораздо более эффективным, постепенно заставляя командование ВСУ "закрывать дыры" резервами на линии фронта свыше 1000 км. Не в последнюю очередь российское командование избегает проводить боевые действия вблизи крупных городов, включая Запорожье и Харьков, исключая гибель гражданского населения, а также разрушения городской инфраструктуры. Тем не менее сама по себе тактика уже приносит ощутимые результаты.

Скорее всего, уже можно говорить о начале достаточно широкомасштабной операции по сжиманию линии фронта вокруг последних украинских районов обороны на территории ДНР, а именно Покровско-Мирноградской и Славяно-Краматорской агломераций. Говорить о сроках достаточно сложно, но надо понимать, что даже пока не взятые под контроль Покровск или Константиновка уже теряют свое значение важных логистических центров снабжения, превращаясь, по сути, в районы обороны, отвлекающие на себя материальные и людские средства противника, и снижая его возможности вести боевые действия на других участках фронта.

Подводя итоги, отметим, что наш прогноз относительно осени текущего года, когда сформируются предметные предпосылки для начала переговоров о судьбе Украины, остается прежним. Скорее всего, это будет решаться уже в ходе личной встречи Путина и Трампа".

Федеральная тема – Госдума приняла в I чтении законопроект о госрегулировании приёма в вузы на платное обучение

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин отмечает, что 14 мая 2025 г. Государственная Дума РФ приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменения в статью 55 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

"В пояснительной записке к законопроекту говорится, что 6 февраля 2025 года на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию президент РФ В. Путин отметил необходимость исключения чрезмерного платного набора по специальностям, направлениям подготовки высшего образования, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда. Поэтому законопроект направлен на госрегулирование приёма в вузы на платное обучение. Правительство дало положительную оценку законопроекту, поскольку планируется отдать половину бюджетных мест в российских вузах под госзаказ. "Российские вузы должны будут выделять не менее 50% бюджетных мест для подготовки специалистов в рамках государственного заказа", - заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Будет продолжено плановое увеличение нормативов затрат на обучение востребованных инженерных кадров", — сказал вице-премьер на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным. Сторонники законопроекта уверены, что ограничение платного приема позволит более эффективно готовить специалистов по необходимым стране специальностям, а также исключить избыток невостребованных на рынке выпускников. Кроме того, предполагается, что общее сокращение мест в вузах обеспечит механический переток молодёжи в техникумы, увеличит количество освоивших рабочие профессии.

В центре развернувшейся дискуссии несколько опасений. Есть опасения по поводу рукотворного скачка цен на высшее образование, просматривается риск закрепления принципа "высшее образование - только для богатых". Есть опасения, что резкий рост потока в систему средне-специального образования, где уже сейчас есть дефицит площадей, учителей, дефицит оборудования, и где никто не готовился к скачкообразному росту нагрузки, приведёт к сильному снижению качества подготовки и на уровне рабочих профессий. Есть опасения, что механистическое сокращение доступа к высшему образованию отберёт у сотен тысяч школьников мечту об интеллектуальном развитии, исторически сложившимся символом которого является высшее образование. Анализ ситуации позволяет обратить внимание на то, что в результате создания в СССР системы ликвидации безграмотности, затем системы всеобщего начального образования, затем системы всеобщего среднего образования, была сформирована тяга к интеллектуальному развитию личности, которая теперь стала российской традиционной ценностью. Кроме того, названные ступени развития системы государственного образования советского времени подвели Россию к этапу, когда можно решать вопрос о всеобщем высшем образовании в стране, о выводе страны на новый уровень интеллектуального развития. Конечно, для этого нужно побольше понимания того, как устроены "атомарные" процессы в сфере образования, в т.ч. высшего и средне-специального.

С позиций этого понимания развития России и развития системы образования России, текст законопроекта требует редактирования. Прежде всего, ориентиры его ситуативной направленности надо уравновесить со стратегическим ориентиром, каковым является сохранение доступного высшего образования как традиционной духовно-нравственной ценности в России. Если игнорировать ценностный аспект и принять этот закон прямо "сегодня", то прямо "завтра" мы увидим переток наших школьников в иностранные, в т.ч. в западные вузы. Если мы не дадим нашим детям доступа к высшему образованию в России, то его дадут иностранные образовательные системы за пределами России".

Муниципальная тема – В Нижнем Новгороде создается первый в России многофункциональный Центр репродуктивного здоровья

Эксперт "Минин–центра", ведущий научный сотрудник ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Александр Сорокин отмечает, что в Нижнем Новгороде на базе городских медицинских учреждений создается первый в России многофункциональный Центр репродуктивного здоровья для взрослых и подростков "Семейный квартал".

"Его концепция была представлена еще в конце 2024 года заместителем губернатора области Андреем Чечериным депутатам Законодательного Собрания региона. Цель данного проекта заключается в решении проблемы бесплодных браков, для чего планируется внедрить единую программу сохранения мужского, женского, детского и подросткового здоровья с созданием в проектируемом комплексе первого государственного регионального Центра ЭКО.

Отметим, что в настоящее время проблема реализации демографической политики является одной из ключевых как в стране, так и в регионе. По данным Нижегородстата в 2023 году смертность в области почти вдвое превысила рождаемость. Среди причин низкой рождаемости специалистами назывались высокий уровень разводов (порядка 70 на 100 заключенных браков), широкое распространение сожительства вместо заключения брака, вступление в брак и планирование беременности в позднем с точки зрения репродуктивного здоровья возрасте.

При этом, согласно аналитическому отчету НИИ Проблем социального управления об общественном мнении в регионе по вопросам рождаемости большая часть населения считает, что жизненный уровень семьи с рождением детей неизбежно падает, а большинство семей не готово к рождению более одного ребенка (и только в случае обеспечения всем необходимым - двух), причем ключевой составляющей при планировании детей опрошенные респонденты называли высокий уровень материального достатка.

Напомним, что еще 23 декабря 2024 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил программу достижения демографической устойчивости "ОСНОВА - нижегородский проект жизни". В комплекс мероприятий программы тогда были включены - доабортное консультирование (в целях снижения количества абортов, высокий уровень которых напрямую коррелирует с низким уровнем рождаемости), увеличение за счет средств регионального бюджета материнского капитала до миллиона рублей, начиная с первого ребенка, введение подарков новорожденным в виде сертификатов для приобретения товаров нижегородских производителей.

Также в конце 2024 года вышло Постановление Правительства Нижегородской области "Об утверждении региональной программы "Повышение рождаемости в Нижегородской области, поддержка семей с детьми (2024—2027 годы)", которая, по сравнению с предыдущей (на 2023-2025 годы), предусматривает не только формирование позитивных просемейных ценностей у молодежи, но и комплекс мер по улучшению социально-экономических условий: введение новых видов региональных выплат, организацию патронажа "социальная няня", обеспечение бесплатной подготовки к ЭКО и финансирование самой процедуры.

Решение проблем в области демографии, без преуменьшения, носит стратегический характер и для страны, и для региона. Так, губернатор области Глеб Никитин на фоне серии увольнений специалистов и ученых в области репродуктивного здоровья в США заявил о готовности региона предоставить им рабочие места по данному профилю. Отсутствие конкретных достижений в сфере демографии в ближайшие годы при увеличении средней продолжительности жизни вызовет масштабный кризис: уменьшится количество трудоспособного населения (что вызовет необходимость в увеличении притока мигрантов), возрастет нагрузка на социально-экономическую инфраструктуру при изменении соотношения трудоспособного и нетрудоспособного населения и т.д. В связи с этим необходимо только приветствовать комплексные меры по повышению рождаемости как за счет создания необходимых социальных и финансовых условий, так и путем осуществления мероприятий по охране репродуктивного здоровья".