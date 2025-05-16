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Общество

Финалистов Международного телекинофорума "Новая реальность" назовут после 19 мая

18 мая 2025 18:20  [101] Общество
Финал Международного телекинофорума Новая реальность пройдет в Нижнем Новгороде

Фото: Союз журналистов Нижегородской области

Жюри Международного телекинофорума "Новая реальность" (16+) завершило работу по отбору конкурсных работ, которые выйдут в финал. Заседание на этот раз оказалось особенно продолжительным — обсуждения длились несколько часов. Об этом сообщили в Союзе журналистов Нижегородской области.

В этом году количество номинаций увеличилось до десяти, а также были учреждены специальные категории. Окончательный список финалистов планируется опубликовать после 19 мая.

Имена победителей станут известны 19 июня на торжественной церемонии награждения, которая пройдёт в Нижнем Новгороде в рамках финала форума. Он состоится с 16 по 20 июня при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В состав жюри вошли председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, а также секретари СЖР Алексей Вишневецкий, Ашот Джазоян, Роман Серебряный и Денис Токарский. По словам Соловьёва, в этом году конкурс оказался насыщенным и разнообразным, что значительно усложнило выбор финалистов.

"Нам поступило множество сильных и ярких работ. У каждого из членов жюри — своё творческое видение, поэтому прийти к единому мнению было непросто. Тем не менее, мы смогли согласовать список финалистов, который теперь должен быть утверждён на заседании Секретариата СЖР", — отметил он.

Алексей Вишневецкий добавил, что в 2025 году конкурс вышел на новый уровень не только по качеству заявок, но и по географическому охвату. К участию присоединились телекомпании из самых разных регионов России — от Татарстана и Башкортостана до Якутии и Приморского края.

"Перечислить всех просто невозможно. Это радует — конкурс действительно становится всероссийским", — подчеркнул Вишневецкий.

 "Для нас все участники финала уже победители. Они смогут увидеть конкурсные фильмы на большом экране в кинотеатре "Рекорд" и принять участие в мастер-классах от признанных профессионалов тележурналистики", — отметил Денис Токарский.

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Теги:
Конкурсы СМИ Телевидение
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