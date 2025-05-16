Специалисты Института демографического развития рассказали юным нижегородцам о семье как о форме самореализации Общество

Фото: АНО "Институт демографического развития"

Специалисты АНО «Институт демографического развития» и медиа «Рея» приняли участие в региональном фестивале «Будущее создаем вместе», организованном отделением «Движения Первых» Нижегородской области. Дети и подростки смогли пообщаться с психологами и врачами, узнать ответы на волнующие их вопросы взросления и понять, что семья может стать одной из главных форм самореализации для человека.

Главной площадкой фестиваля стал Сормовский корпус нижегородской «Школы 800». Мероприятие объединило около 500 школьников, студентов, наставников и родителей. В период с 17 по 25 мая фестиваль также проходит и в других муниципалитетах Нижегородской области. Его цель – не только найти новые решения для развития местных детско-молодежных сообществ, но и помочь молодым людям реализовать себя, усилить их коммуникативные навыки.

Эксперты «Института демографического развития» и медиа «Рея» выступили с лекциями о психологических и медицинских аспектах выбора подростками жизненного пути, выстраивании межличностных отношений и создании семьи в будущем. Юным участникам фестиваля рассказали, как распознать токсичность в коммуникации с близкими и развить навыки здорового общения, принять собственное тело и предотвратить расстройство пищевого поведения, учесть воздействие биологически активных добавок и тренировок на гормональный фон организма, а также разобраться во множестве деликатных вопросов.

Как отметил директор Института демографического развития Евгений Журавлев, широкое освещение таких тем призвано объединить молодежь вокруг традиционных ценностей. Семейно ориентированный подход при проведении фестиваля помогает присутствующим родителям узнать своих детей с непривычной стороны, наладить доверительные отношения и пересмотреть собственные взгляды на семью.

«На фестивале мы разобрали много тем, которые кажутся неудобными, но о них важно начинать говорить с детьми уже со школьного возраста. Это поможет им лучше понимать себя и своих близких уже сейчас, строить здоровые отношения с родителями и друзьями, а главное – закладывать прочный фундамент для создания собственных будущих семей, чтобы при выходе во взрослый мир они смогли уверенно найти свой путь к настоящей, гармоничной жизни», –подчеркнул Евгений Журавлев.

Продвижение традиционных ценностей среди молодежи Нижегородской области – одно из направлений деятельности Института демографического развития. Это работа позволяет достигать целей, подставленных в рамках Пятилетия семьи в Нижегородской области и национального проекта «Семья».