Музыка объединяет: в Приволжье стартовал масштабный культурный проект Культура и отдых

Фото: организаторы проекта

В Нижнем Новгороде стартовала культурная инициатива #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ — часть всероссийского проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ. Запуск состоялся 17 мая. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и охватывает все 14 регионов Приволжского федерального округа.

В рамках проекта планируется создание семи музыкальных композиций в формате живого исполнения на открытых площадках. Съёмки пройдут на фоне природных, этнографических и архитектурных достопримечательностей регионов. Артисты будут выступать в национальных костюмах, используя народные инструменты.

Инициатором проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ стал Заслуженный артист Ингушетии, мультиинструменталист Тимур Ведерников. Его идея — объединить музыкантов со всей России и из-за рубежа в совместных живых выступлениях, создавая музыкальный портрет страны. В проекте смогут участвовать как профессиональные артисты, так и любители, независимо от возраста и профессии.

Проект получил поддержку аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО. Особое внимание уделяется культурному многообразию региона: в музыкальных номерах соединятся традиции русских, мордвы, марийцев, удмуртов, башкир, чувашей, коми-пермяков, татар и других народов. Каждый участник привнесёт в музыку свою уникальную интонацию, национальную окраску и душевную теплоту.

По словам Тимура Ведерникова, с Приволжским округом его связывает многолетняя творческая история: фестиваль "Мамакабо" в Марий Эл, участие в Грушинском фестивале в Самаре, работа на конкурсе "Мисс Татарстан".

"Я понял главное — здесь живут невероятно талантливые люди. Приволжье поражает своим этническим и культурным многообразием. Уверен, что созданные нами видеоролики станут ярким событием и покажут всей стране и миру, насколько красивы эти регионы и люди, которые в них живут", — отметил Ведерников.

Проект направлен на укрепление межнационального диалога, сохранение культурных традиций, популяризацию народной музыки и формирование чувства гордости за родной край. Он реализуется в партнёрстве с инициативой "ДНК России".