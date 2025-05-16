Нижегородцам рассказали, как не отравиться клубникой и черешней с рынка Общество

В Нижегородской области уже начался ягодный сезон: на рынках и в магазинах появилась российские клубника, малина, черешня и арбузы. Однако специалисты советуют быть осторожными и покупать сезонные ягоды, чтобы избежать отравления пестицидами и химикатами.

Арбузы, продаваемые в мае, скорее всего, выращены в теплицах с использованием пестицидов и гормонов роста. Их вкус и польза сомнительны. Виноград также часто обрабатывают химикатами для продления хранения.

Врач-гастроэнтеролог, нутрициолог Нурия Дианова в беседе с телеканалом "360" озвучила рекомендации начинать покупать клубнику не раньше июня, черешню — с середины июня, а садовую смородину — в июле. Привозная черешня из Узбекистана или Абхазии может появиться раньше, но её качество и безопасность вызывают сомнения.

Координатор гражданского проекта "За честные продукты" Александр Бражко советует покупать ягоды если только для лакомства, но не злоупотреблять ими. Промышленное сельское хозяйство использует пестициды и гербициды, которые могут быть опасны для здоровья.

Так, ранняя клубника может содержать антибиотики, нитраты и селитру. Для быстрого созревания в южных регионах часто используют парники и "ускорители роста". Длительный срок хранения также должен насторожить.

При транспортировке клубнику обрабатывают специальными препаратами, включая антибиотик тетрациклин. Его накопление в организме может снизить эффективность лекарства в будущем и вызвать аллергию.

Содержание нитратов в ранней клубнике часто превышает допустимые нормы. Попадая в кровь, нитраты превращают гемоглобин в метгемоглобин, что нарушает перенос кислорода и углекислого газа, приводя к кислородному голоданию клеток.

Также в ранней клубнике могут присутствовать пестициды и селитра, которые при избыточном употреблении вызывают симптомы отравления.

Симптомы острого отравления включают слабость, головокружение, судороги и диспепсические расстройства. При подозрении на отравление необходимо срочно обратиться к врачу. Хроническое отравление пестицидами может иметь отдалённые последствия, такие как канцерогенные и аллергические реакции.

Нурия Дианова рекомендует взрослым контролировать количество клубники, которую едят дети, начиная с пяти ягод и предлагая её после основного приёма пищи.

Самая безопасная ягода — с собственного приусадебного участка, заключили эксперты.