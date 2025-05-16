Драка мужчины с подростком в Нижнем Новгороде обернулась проверкой полиции Происшествия

Фото: ЧП | ДТП Нижний Новгород

Полиция проводит проверку из-за драки мужчины и подростка в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным из соцсетей, инцидент произошел в районе "Фантастики". Со слов очевидцев, взрослый мужчина неоднократно приставал к девушкам. В этот раз за них заступился подросток. Завязался конфликт. Видео опубликовано в интернете.

Правоохранители выясняют подробности и обстоятельства случившегося.