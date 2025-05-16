Драка мужчины с подростком в Нижнем Новгороде обернулась проверкой полиции

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Полиция проводит проверку из-за драки мужчины и подростка в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По данным из соцсетей, инцидент произошел в районе "Фантастики". Со слов очевидцев, взрослый мужчина неоднократно приставал к девушкам. В этот раз за них заступился подросток. Завязался конфликт. Видео опубликовано в интернете.
Правоохранители выясняют подробности и обстоятельства случившегося.
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