Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
19 мая 2025 11:36  [74] Акула до смерти напугала нижегородку в Майами
19 мая 2025 11:15  [89] Драка мужчины с подростком в Нижнем Новгороде обернулась проверкой полиции
19 мая 2025 10:17  [155] Появились подробности ДТП с пятью авто на трассе М-7 под Лысковом
19 мая 2025 09:39  [1236] Реверс введен на трассе М-7 под Лысковом из-за массового ДТП
18 мая 2025 15:45  [1012] Нижегородская прокуратура взяла на контроль пожар в Железнодорожном
18 мая 2025 14:38  [917] Пожарные ликвидировали возгорание на предприятии в Нижнем Новгороде
18 мая 2025 13:06  [384] Заводской склад загорелся в поселке Железнодорожный под Нижним Новгородом
18 мая 2025 12:51  [562] Авария мотоцикла с легковушкой в Нижегородской области: два человека травмированы
18 мая 2025 10:48  [415] Кстовские полицейские нашли наркотик в кармане у местного жителя
18 мая 2025 09:00  [701] Фура устроила двойное ДТП на трассе Нижний Новгород - Йошкар-Ола
Происшествия

Драка мужчины с подростком в Нижнем Новгороде обернулась проверкой полиции

19 мая 2025 11:15  [89] Происшествия
Драка мужчины с подростком в Нижнем Новгороде обернулась проверкой полиции

Фото: ЧП | ДТП Нижний Новгород

Полиция проводит проверку из-за драки мужчины и подростка в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным из соцсетей, инцидент произошел в районе "Фантастики". Со слов очевидцев, взрослый мужчина неоднократно приставал к девушкам. В этот раз за них заступился подросток. Завязался конфликт. Видео опубликовано в интернете.

Правоохранители выясняют подробности и обстоятельства случившегося.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Избиение Полиция
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных