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Общество

Семь нижегородских изготовителей беспилотников представили свою продукцию на международной выставке HeliRussia 2025

19 мая 2025 14:30  [63] Общество
Семь нижегородских изготовителей беспилотников представили свою продукцию на международной выставке HeliRussia 2025

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Семь нижегородских изготовителей беспилотников представили свою продукцию на международной выставке HeliRussia 2025. Мероприятие проходило с 15 по 17 мая 2025 года в Москве в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации и было организовано Министерством промышленности и торговли РФ.  

Нижегородская область приняла участие в выставке по приглашению президента Ассоциации вертолетной индустрии Героя Российской Федерации Николая Гаврилова. В состав делегации региона вошли советник губернатора Нижегородской области по вопросам беспилотных авиационных систем Константин Шадрин и исполнительный директор АНО «НПЦ БАС Нижегородской области» Михаил Фадеев.

HeliRussia 2025 — крупнейшее в Восточной Европе мероприятие, объединяющее пилотируемую и беспилотную авиацию, а также все ключевые элементы аэрокосмической и сервисной экосистемы.    

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что Нижегородская область сегодня ведет активную работу по развитию беспилотных авиационных систем.

«В регионе введены пониженные налоговые ставки для изготовителей БАС и их комплектующих, в Фонде развития промышленности Нижегородской области действует программа льготного финансирования для компаний этой категории. Специалисты регионального НПЦ БАС проводят консультационную работу с компаниями по инструментам нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Ещё один вид государственной поддержки – организационная помощь компаниям при участии в профильных выставках. Так, участие в выставке HeliRussia позволит региональным предприятиям представить потенциальным партнёрам свои разработки, а также ознакомиться с основными тенденциями развития отрасли», – отметил Максим Черкасов. 

На выставке Нижегородская область представила собственный стенд, посвящённый разработкам в сфере беспилотных авиационных систем (БАС). В частности, регион представил беспилотную воздушную систему (БВС) «Аэрокрафтер-2510» от ООО «Регионально-промышленная компания», предназначенную для доставки грузов в ручном и автоматическом режиме; БВС «Курьер-30» от компании «Клеверкоптер», разработанный с акцентом на логистических задачах и доставке грузов, который уже был использован для перевозки биологических материалов между медицинскими учреждениями Нижегородской области. Также на площадке был представлен резидент НПЦ с изделиями «Чкалов», которые являются важными элементами для управления и навигации беспилотных летательных аппаратов. 

Кроме того, на стенде была показана видеопрезентация информационной системы «Рубикон» от компании «Флай Дрон» - одного из операторов экспериментально-правового режима в Нижегородской области.

АНО «НПЦ БАС Нижегородской области» взяла на себя расходы на разработку макета, застройку коллективного стенда, аренду выставочных площадей и мебели, на доставку экспонатов нижегородских предприятий и их размещение на стенде на весь период проведения выставки.

С экспозицией региона на международной выставке HeliRussia 2025 ознакомился заместитель министра промышленности России Василий Шпак. Продукцию нижегородских изготовителей заместителю главы Минпромторга РФ представил советник губернатора Нижегородской области по вопросам беспилотных авиационных систем Константин Шадрин.

В рамках деловой программы HeliRussia 2025 представители Нижегородской области приняли участие в ключевых мероприятиях, посвящённых развитию беспилотных авиационных систем. В частности, региональные эксперты были задействованы в обсуждении механизмов межрегионального сотрудничества и приняли участие в профильных круглых столах, направленных на выработку эффективных решений для развития отрасли БАС в России.                                     

Одним из центральных мероприятий в программе выставки стала панельная дискуссия «Развитие отрасли БАС в эпоху перемен», в ходе которой специалисты обсудили необходимость корректировки национального проекта «БАС», выявили неучтенные факторы, влияющие на рынок, и рассмотрели пути эффективного использования кадров в этой сфере. 

Напомним, нацпроект «Беспилотные авиационные системы» был разработан по поручению президента Владимира Путина и действует с начала 2024 года. Его реализация способствует созданию условий для производства самых различных типов аппаратов, расширения их применения во всех секторах экономики, в результате чего должна сформироваться инновационная отрасль, которая откроет дополнительные возможности для бизнеса и общества в целом.

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Теги:
беспилотники Нацпроект
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