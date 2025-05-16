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Общество

Нижегородцам рассказали о пользе йодированной соли

19 мая 2025 16:45  [1] Общество
Нижегородцам рассказали о пользе йодированной соли

Фото: Александр Воложанин

Регулярное употребление продуктов, обогащённых йодом, помогает предотвратить заболевания щитовидной железы. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила Наталья Подпругина, главный внештатный эндокринолог регионального минздрава.

По её словам, наиболее доступным и эффективным источником йода остаётся йодированная соль. Это обычная поваренная соль, в которую в процессе производства добавляют соединения калия — йодид или йодат.

Стоимость такой соли лишь немного превышает цену обычной примерно на 10%. Однако важно соблюдать правила её хранения и использования. Йодированную соль следует держать в герметичной упаковке и добавлять в пищу уже после приготовления, так как при нагревании йод разрушается.

Кроме того, специалист рекомендует включать в рацион морепродукты, морскую рыбу и морскую капусту. При этом стоит учитывать, что термическая обработка значительно снижает содержание йода в этих продуктах. Например, в 100 граммах сырых креветок содержится до 190 мкг йода, но после варки — лишь около 15 мкг.

Суточная потребность взрослого человека в йоде составляет от 150 до 200 микрограммов. Это количество можно получить, употребляя 4-5 граммов йодированной соли в день.

О том, как распознать неполадки в работе щитовидной железы, читайте в нашем материале.

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Теги:
Врачи Здоровье
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