Нижегородцев призвали не использовать жгуты при укусе змеи Общество

При укусе змеи у человека могут возникнуть слабость, повышение температуры, а также боль и отечность выше места укуса. Об этом сообщил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ПИМУ Олег Военнов в беседе с НИА "Нижний Новгород".

По словам специалиста, укус змеи оставляет на коже характерную рану с двумя следами от зубов. Вокруг нее может появиться покраснение и отек. Пострадавший часто ощущает боль, а сама рана может кровоточить. Эти местные симптомы развиваются в течение нескольких минут после укуса.

Кроме того, в течение нескольких часов могут проявиться общие признаки интоксикации. К ним относятся общее недомогание, слабость, повышение температуры тела, а также боль и отек, распространяющиеся выше места укуса. В ряде случаев возможно учащение пульса и снижение давления. Это может свидетельствовать о развитии анафилактической реакции.

До приезда скорой помощи пострадавшему можно оказать доврачебную помощь. Как отметил Военнов, необходимо наложить на рану сухую стерильную повязку, стараясь не сдавливать поврежденный участок. Чтобы уменьшить воспаление и боль, поверх повязки можно приложить холодный компресс.

Важно обеспечить покой поврежденной конечности. Для этого следует снять обувь, кольца, браслеты или другие предметы, которые могут усилить отек. Пострадавшему рекомендуется дать обильное питьё. Также можно принять антигистаминный препарат в дозировке, соответствующей возрасту, чтобы снизить риск аллергической реакции.

Специалист подчеркнул, что использование жгутов — распространённая, но опасная ошибка. Вместо этого следует просто обездвижить конечность. Кроме того, разрезание кожи или попытки отсосать яд не только неэффективны, но и могут усугубить состояние пострадавшего.

Больше о змеях можно прочитать в статье НИА "Нижний Новгород".