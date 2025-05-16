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Общество

Нижегородцы-блокадники вернулись из Санкт-Петербурга

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Нижегородцы-блокадники вернулись из Санкт-Петербурга

Фото: минсоцполитики Нижегородской области

26 нижегородцев – жителей блокадного Ленинграда вернулись из поездки в Санкт-Петербург. С 13 по 15 мая ветераны посетили памятные места, где почтили память своих предков, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Как напомнили в министерстве социальной политики региона, это уже вторая поездка нижегородских ветеранов-блокадников в «северную столицу». Она была организована по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Пожилых людей сопровождали родственники, а также сотрудники социальных учреждений и медицинские работники. В этом году в программу поездки вошли экскурсия по городу, посещение Пискаревского мемориального кладбища, встреча с членами Санкт-Петербургского регионального отделения Российского союза ветеранов. Делегация нижегородцев также впервые посетила Музей Фаберже, инновационный Музей военно-морской славы России и Морской Никольский собор в Кронштадте. Самой желанной точкой экскурсионного маршрута для ветеранов стал мемориальный комплекс «Невский пятачок».

«Эту поездку я очень ждала! Мне впервые удалось посетить мемориальный комплекс «Невский пятачок» – место, где в 1941 году погиб мой отец. Там сохранились окопы и рвы, в которых наши отцы отдавали за нас свои жизни. Это место памяти и поклонения. Было очень ценно и незабываемо посетить этот грандиозный мемориал и возложить к нему цветы. Хочу выразить большую благодарность руководству региона за такую возможность», – поделилась впечатлениями ветеран Татьяна Владимировна Забегалова.

«Мы снова побывали на малой родине, где закончилось наше короткое детство, которое закалило наши характеры на всю оставшуюся жизнь. Здесь навсегда остались наши матери и отцы… Эти места всегда живы в нашей памяти и наших сердцах. Спасибо правительству области за душевную поездку!» – сказала нижегородка – жительница блокадного Ленинграда Мария Арсеньевна Карпова.

Делегацию региона возглавлял руководитель Нижегородского областного Дома ветеранов Дмитрий Гительсон. 

«Хочу отметить, как тепло для наших ветеранов прошла встреча с членами Санкт-Петербургского регионального отделения Российского союза ветеранов. Участники обменялись поздравлениями с 80-й годовщиной Победы, поделились самыми сокровенными воспоминаниями и историями. Вместе мы читали стихи о войне и блокаде, вместе спели гимн блокадников – песню о Ладоге. Договорились обязательно встретиться и в следующем году», – рассказал Дмитрий Гительсон.
 

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