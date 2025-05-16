Нижегородские предприятия НХП получат более 50 млн рублей в виде субсидий в 2025 году

Фото: минтуризма Нижегородской области

Свыше 50 млн рублей в виде субсидий из регионального бюджета направят на поддержку нижегородских предприятий народных художественных промыслов в 2025 году. Как сообщили в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области, эти средства помогут местным фабрикам увеличить объемы производимой продукции.

Мера поддержки реализуется в рамках региональной государственной программы «Развитие туризма, промыслов и выставочно-конгрессной деятельности Нижегородской области». Отбор на предоставление субсидий стартовал 19 мая и продлится до 9 июня включительно.

«Сохранение народных художественных промыслов – это забота о нашей культуре, о нашей национальной идентичности. Мы видим необходимость в поддержке профильных предприятий, для этого объявляем конкурсный отбор на предоставление субсидий нашим субъектам народных художественных промыслов», – пояснил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

По словам министра, предприятия народных художественных промыслов региона получают поддержку в виде региональных субсидий ежегодно с 2018 года. Так, в 2024 году предприятия отрасли получили поддержку общим объемом около 47,2 млн рублей.

В рамках отбора текущего года производители смогут компенсировать затраты на развитие товаропроводящей сети, модернизацию производственных мощностей, стимулирующие выплаты молодым специалистам, выплаты ежемесячной доплаты к заработной плате сотрудников-наставников, передающих молодому поколению навыки мастера. Кроме того, представителям отрасли компенсируют затраты на электрическую энергию и природный газ, потребленные на промышленно-производственные нужды, а также затраты на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции и изделий народных художественных промыслов.

Заявки на участие в отборе принимаются на сайте региональной государственной информационной системы Нижегородской области. Подробная информации о порядке проведения отбора доступна на сайте министерства туризма и промыслов Нижегородской области.

Напомним, развитие мест традиционного бытования народных художественных промыслов России – одно из направлений работы в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Новый национальный проект, инициированный президентом России Владимиром Путиным, – преемник нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок. В новый нацпроект включены пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».