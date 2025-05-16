Пациент с менингитом впал в кому после первичного диагноза об отравлении Общество

В Нижнем Новгороде 22-летний молодой человек с признаками менингита оказался в тяжелом состоянии после первичного диагноза, не подтвердившего инфекционное заболевание. Как сообщает "Комсомольская правда в Нижнем Новгороде", родственники пациента утверждают, что изначально медики заподозрили у него отравление запрещенным веществом, в то время как истинная причина состояния — менингит — была диагностирована позже.

Симптомы заболевания у молодого человека начали проявляться 8 мая. Он обратился за помощью к врачу, а через два дня, на фоне резкого ухудшения состояния, был госпитализирован в инфекционную больницу №23. Родственники рассказали изданию, что пациент испытывал сильнейшие головные боли и вскоре впал в кому.

Первоначальные тесты на менингит были проведены, но, по словам родных, позже врачи сообщили, что экспресс-анализы показали наличие в организме синтетического наркотика. Молодого человека перевели в токсикологическое отделение, однако дальнейшие лабораторные исследования, проведённые уже в больнице №33, опровергли наличие наркотических веществ и подтвердили диагноз "менингит".

После возвращения в инфекционную больницу 12 мая состояние пациента оставалось крайне тяжелым: развился отек мозга и тромбоз, останавливалось сердце, возникли осложнения с почками. Родные опасаются тяжелых последствий и надеются на подключение к лечению квалифицированных специалистов.