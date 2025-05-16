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Происшествия

Четыре возгорания произошло в Нижегородской области за последние сутки

20 мая 2025 12:10  [75] Происшествия
Четыре возгорания произошло в Нижегородской области за последние сутки

В Нижегородской области за последние сутки произошло четыре возгорания, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Огнем были охвачены два жилых дома — в Сокольском округе и в городе Шахунья. Также пожар произошел в неэксплуатируемом здании в Кстовском округе. Площадь возгорания в последнем случае составила 60 квадратных метров.

Кроме того, был зафиксирован один случай возгорания мусора. В результате всех происшествий никто не пострадал, жертв нет.

В ведомстве также уточнили, что за сутки спасатели девять раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий.

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Теги:
МЧС Пожар
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