Четыре возгорания произошло в Нижегородской области за последние сутки

В Нижегородской области за последние сутки произошло четыре возгорания, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
Огнем были охвачены два жилых дома — в Сокольском округе и в городе Шахунья. Также пожар произошел в неэксплуатируемом здании в Кстовском округе. Площадь возгорания в последнем случае составила 60 квадратных метров.
Кроме того, был зафиксирован один случай возгорания мусора. В результате всех происшествий никто не пострадал, жертв нет.
В ведомстве также уточнили, что за сутки спасатели девять раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий.
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