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Общество

Нижний Новгород обогнал Казань и Уфу в рейтинге городов для переезда

20 мая 2025 12:25  [44] Общество
Нижний Новгород обогнал Казань и Уфу в рейтинге городов для переезда

Фото: Дима Четыре/открытый фотоархив Нижегородской области

Нижний Новгород вошёл в десятку самых привлекательных для переезда городов России, заняв 7-е место в свежем рейтинге, составленном аналитиками "МегаФона". Исследование основывалось на обезличенном трафике пользователей, заходивших на сайты по поиску недвижимости с января по апрель 2025 года.

Лидерами рейтинга ожидаемо стали Москва и Санкт-Петербург. На третьем месте — Самара, которую активно рассматривают жители других миллионников. Далее расположились Новосибирск, Екатеринбург и Красноярск. Нижний Новгород оказался на седьмой позиции, обогнав Казань, Уфу и Краснодар.

В каждом регионе прослеживается схожий паттерн: чаще всего пользователи ищут жильё либо в Москве, либо в родном городе. А вот третье по популярности направление отличается. Так, жители Москвы после столицы и Петербурга чаще выбирают Краснодар, а петербуржцы — Смоленск.

Исследование также показало, что недвижимость интересует мужчин и женщин почти в равной степени: мужчины составляют 51% пользователей, женщины — 49%. При этом в зависимости от региона преобладает тот или иной пол. В Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Красноярске чаще интерес к недвижимости проявляют женщины. В Москве, Казани, Екатеринбурге и Краснодаре — мужчины.

Наиболее активной группой среди нижегородцев стали пользователи в возрасте от 35 до 45 лет — они составили 39% аудитории. Чуть меньше — 28% — приходится на возрастную категорию 26–35 лет. Люди от 46 до 55 лет составляют 18%, а молодёжь до 25 лет — только 6%.

Эксперты учитывали как общее количество запросов внутри каждого города, так и интерес к нему со стороны внешней аудитории. При обоих подходах первая пятёрка рейтинга осталась неизменной: даже если исключить из статистики местных жителей, Самара по-прежнему занимает третью строчку.

Анализ показал, что интерес к переезду в крупные города остаётся устойчивым, а Нижний Новгород прочно закрепляется в числе приоритетных направлений.

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