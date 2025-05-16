Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 мая 2025 12:50  [38] Интернет проведут в 37 сел и деревень Нижегородской области в 2025 году
20 мая 2025 12:43  [42] CDNVideo обеспечила высокоскоростную загрузку видео в контентплейсе Wibes
20 мая 2025 12:35  [72] Режим ЧС отменили у трех домов в Нижегородском районе
20 мая 2025 12:25  [80] Нижний Новгород обогнал Казань и Уфу в рейтинге городов для переезда
20 мая 2025 12:21  [92] 239 участников СВО прошли в следующий этап программы "Герои. Нижегородская область"
20 мая 2025 11:12  [144] Нижегородцы рискуют жизнью, перебегая дорогу перед машинами на Лядова
20 мая 2025 10:50  [172] Нижегородские медики добились выплаты 860 тысяч рублей благодаря Профсоюзу
20 мая 2025 10:35  [140] Пациент с менингитом впал в кому после первичного диагноза об отравлении
20 мая 2025 10:20  [252] Пилот снял Нижний Новгород с высоты 10 тысяч метров
20 мая 2025 08:00  [194] Нижегородские ученые показали процесс зарождения молнии
Общество

Интернет проведут в 37 сел и деревень Нижегородской области в 2025 году

20 мая 2025 12:50  [38] Общество
Интернет проведут в 37 сел и деревень Нижегородской области в 2025 году

Фото: ПАО "Ростелеком"

В следующем году 37 малых населённых пунктов Нижегородской области будут подключены к интернету в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Список деревень и сёл с численностью от 100 до 500 человек был составлен по итогам народного голосования, проведённого в регионе в конце 2024 года. После обследования всех заявленных территорий на соответствие требованиям программы, список был окончательно утверждён.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова, в голосовании приняли участие свыше 10 тысяч человек. С начала реализации проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0" доступ к связи уже получили более 40 тысяч жителей региона, а число построенных базовых станций стандарта LTE превысило 150. Поляков подчеркнул, что региональные власти стремятся использовать все возможные ресурсы, включая потенциал нацпроекта "Экономика данных", чтобы обеспечить как можно больше территорий связью.

Голосование проходило двумя способами — через портал "Госуслуги" и по почте.

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов рассказал, что после наступления благоприятных погодных условий в начале года началась проверка населённых пунктов, набравших наибольшее количество голосов. В первую очередь, уточнил он, учитывались отсутствие сигнала и возможность размещения оборудования с точки зрения геолокации и инфраструктуры. В проекте планируется использовать отечественные базовые станции, которые уже доказали свою эффективность на ранее реализованных объектах.

Вице-президент и директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком" Евгений Петров сообщил, что для формирования плана на 2025 год было обследовано 111 населённых пунктов, из которых 37 соответствуют критериям включения в проект. Сейчас компания занимается оформлением разрешений и прокладкой оптических линий связи до этих территорий. Уже заключены контракты на поставку необходимого оборудования. Петров добавил, что все пусконаладочные работы планируется завершить до конца текущего года, чтобы ввести в эксплуатацию 37 базовых станций.

Проект реализуется в рамках национальной инициативы "Экономика данных и цифровая трансформация государства", которая стартовала в России 1 января 2025 года по поручению Президента РФ Владимира Путина. Развитие цифровой инфраструктуры и расширение доступа к интернету в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах — ключевые задачи этого нацпроекта.

Список населённых пунктов, где в 2025 году будут установлены базовые станции:

  • Ардатовский м.о.: с. Журелейка
  • Арзамас: с. Казаково, с. Котиха
  • Балахнинский м.о.: д. Шеляухово, д. Смирино
  • Большеболдинский м.о.: с. Кондрыкино
  • Большемурашкинский м.о.: с. Курлаково
  • Бутурлинский м.о.: с. Смагино
  • Вадский м.о.: с. Свобода
  • Варнавинский м.о.: д. Антониха, сп. Красный Луч
  • Ветлужский м.о.: д. Махони
  • Выкса: сп. Димара, д. Новая Деревня
  • Гагинский м.о.: с. Новоблаговещенское, с. Моисеевка, с. Большая Арать, с. Ляпня
  • Дальнеконстантиновский м.о.: д. Лазазей, с. Белозерово
  • Дивеевский м.о.: с. Ичалово
  • Княгининский м.о.: с. Покров
  • Кулебаки: сп. Молочной фермы
  • Лукояновский м.о.: с. Саврасово, с. Малое Мамлеево, с. Елфимово, с. Новоселки, д. Сонино
  • Лысковский м.о.: с. Преснецово
  • Павловский м.о.: д. Степаньково
  • Первомайск: с. Успенское
  • Перевозский г.о.: д. Карташиха
  • Пильнинский м.о.: с. Ожгибовка, с. Мальцево
  • Семеновский г.о.: пос. Лещево, д. Зименки
  • Сергачский м.о.: с. Анда

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Интернет Нацпроект Сотовые операторы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных