Интернет проведут в 37 сел и деревень Нижегородской области в 2025 году Общество

Фото: ПАО "Ростелеком"

В следующем году 37 малых населённых пунктов Нижегородской области будут подключены к интернету в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Список деревень и сёл с численностью от 100 до 500 человек был составлен по итогам народного голосования, проведённого в регионе в конце 2024 года. После обследования всех заявленных территорий на соответствие требованиям программы, список был окончательно утверждён.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова, в голосовании приняли участие свыше 10 тысяч человек. С начала реализации проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0" доступ к связи уже получили более 40 тысяч жителей региона, а число построенных базовых станций стандарта LTE превысило 150. Поляков подчеркнул, что региональные власти стремятся использовать все возможные ресурсы, включая потенциал нацпроекта "Экономика данных", чтобы обеспечить как можно больше территорий связью.

Голосование проходило двумя способами — через портал "Госуслуги" и по почте.

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов рассказал, что после наступления благоприятных погодных условий в начале года началась проверка населённых пунктов, набравших наибольшее количество голосов. В первую очередь, уточнил он, учитывались отсутствие сигнала и возможность размещения оборудования с точки зрения геолокации и инфраструктуры. В проекте планируется использовать отечественные базовые станции, которые уже доказали свою эффективность на ранее реализованных объектах.

Вице-президент и директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком" Евгений Петров сообщил, что для формирования плана на 2025 год было обследовано 111 населённых пунктов, из которых 37 соответствуют критериям включения в проект. Сейчас компания занимается оформлением разрешений и прокладкой оптических линий связи до этих территорий. Уже заключены контракты на поставку необходимого оборудования. Петров добавил, что все пусконаладочные работы планируется завершить до конца текущего года, чтобы ввести в эксплуатацию 37 базовых станций.

Проект реализуется в рамках национальной инициативы "Экономика данных и цифровая трансформация государства", которая стартовала в России 1 января 2025 года по поручению Президента РФ Владимира Путина. Развитие цифровой инфраструктуры и расширение доступа к интернету в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах — ключевые задачи этого нацпроекта.

Список населённых пунктов, где в 2025 году будут установлены базовые станции:

Ардатовский м.о.: с. Журелейка

Арзамас: с. Казаково, с. Котиха

Балахнинский м.о.: д. Шеляухово, д. Смирино

Большеболдинский м.о.: с. Кондрыкино

Большемурашкинский м.о.: с. Курлаково

Бутурлинский м.о.: с. Смагино

Вадский м.о.: с. Свобода

Варнавинский м.о.: д. Антониха, сп. Красный Луч

Ветлужский м.о.: д. Махони

Выкса: сп. Димара, д. Новая Деревня

Гагинский м.о.: с. Новоблаговещенское, с. Моисеевка, с. Большая Арать, с. Ляпня

Дальнеконстантиновский м.о.: д. Лазазей, с. Белозерово

Дивеевский м.о.: с. Ичалово

Княгининский м.о.: с. Покров

Кулебаки: сп. Молочной фермы

Лукояновский м.о.: с. Саврасово, с. Малое Мамлеево, с. Елфимово, с. Новоселки, д. Сонино

Лысковский м.о.: с. Преснецово

Павловский м.о.: д. Степаньково

Первомайск: с. Успенское

Перевозский г.о.: д. Карташиха

Пильнинский м.о.: с. Ожгибовка, с. Мальцево

Семеновский г.о.: пос. Лещево, д. Зименки

Сергачский м.о.: с. Анда