Определен лучший педагог-психолог Нижегородской области в 2025 году Общество

Фото: НИРО

19 мая в Нижнем Новгороде на площадке центра развития воспитания детей и молодежи "Сфера" подвели итоги областного этапа Всероссийского конкурса "Педагог-психолог-2025". В этом году победу присудили сотруднице Сормовского механического техникума Наталье Олоневой.

Как рассказали в министерстве образования и науки Нижегородской области, в этом году конкурс профессионального мастерства проходил в регионе уже в 17-й раз.

"Профессия педагога-психолога – одна из самых сложных и важных в сфере образования. Именно эти специалисты ежедневно оказывают поддержку детям, помогают им взрослеть, развивать лучшие качества, укреплять внутреннюю веру в свои силы. Ежегодное состязание – это возможность выявить лучших экспертов и поощрить их, а также вклад в профессиональный рост педагогов", – рассказала заместитель министра образования и науки Нижегородской области Любовь Широкова.

В этом году на конкурс поступили заявки от 63 педагогов-психологов из детских садов, школ и учреждений среднего профессионального образования в 19 муниципалитетах региона. Это рекордное число участников за все годы проведения состязания.

Первым этапом отбора было представление "визитных карточек" участников, рассмотрение их профессиональных достижений. В рамках полуфинала, который прошел в очном формате, восемь конкурсантов подготовили мастер-классы по работе с учащимися и преподавателями.

В финале конкурса пять лучших педагогов-психологов рассматривали различные профессиональные кейсы. Участники предлагали эффективные решения для непростых ситуаций, которые могут случиться в любой образовательной организации.

Победительница состязания Наталья Олонева рассматривала задачу, связанную с буллингом в школе. По мнению педагога, в этой ситуации требуется проработка как со стороны семьи, так и со стороны классного руководителя и ученического коллектива.

"Я предложила бы коллективу учеников посмотреть на происходящее с позиции жертвы, понять, что ребенок чувствует, когда коллектив настроен отрицательно. Проблему буллинга в школе необходимо решать с разных сторон, поэтому управляющую роль здесь играют как раз педагог-психолог и классный руководитель. Необходимо попытаться возобновить дружеские отношения между учащимися, внедрив в программу обучения детей общие мероприятия, которые их сплотят", – поделилась специалист.

Пятерым лучшим участникам регионального финала вручили памятные дипломы. Наталья Олонева также получила возможность представить Нижегородскую область на всероссийском этапе конкурса "Педагог-психолог" этой осенью.

Напомним, проведение конкурсов профессионального мастерства для педагогов – одно из направлений работы в рамках нового национального проекта "Молодежь и дети", который реализуется по поручению президента России Владимира Путина и выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах "Образование" и "Наука и университеты".

Новый национальный проект включает девять федеральных проектов и программ: "Россия – страна возможностей", "Мы вместе", "Россия в мире", "Все лучшее детям", "Ведущие школы", "Педагоги и наставники", "Создание сети современных кампусов", "Университеты для поколения лидеров" и "Профессионалитет".

