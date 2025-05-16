Финал конкурса научно-исследовательских работ школьников "Прикладная информатика" состоялся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: АНО "Горький Тех"

20 мая в Нижнем Новгороде состоялся финал конкурса научно-исследовательских работ школьников «Прикладная информатика – 2025». Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых школьников, интересных моделей и методов принятия решений – одной из областей прикладной информатики. Участники – ученики 10-11 классов – представили собственные научно-исследовательские проекты.

Организатором соревнований выступила кафедра информатики и автоматизации научных исследований (ИАНИ) Института информационных технологий, математики и механики ННГУ им. Н.И. Лобачевского при поддержке АНО «Горький Тех» и Передовой инженерной школы ННГУ.

«Поддержка молодых талантов и создание условий для их развития – один из ключевых приоритетов нашей работы. Особое значение сегодня имеет обеспечение доступности качественного образования в сфере информационных технологий. Это не просто вопрос подготовки кадров – это инвестиции в будущее. Сегодняшние школьники – перспективные специалисты, от которых зависит технологическое развитие региона и его конкурентоспособность в ИТ-отрасли», – отметил директор АНО «Горький Тех» Роман Рензин.

Конкурс прошел в два этапа: онлайн-отбор и очный финал. Финалисты, успешно прошедшие отбор, презентовали свои работы перед экспертной комиссией.

«Сегодня в финале были представлены действительно сильные работы. Радует интерес ребят к таким перспективным направлениям, как искусственный интеллект и методы принятия решений. Уже сейчас финалисты конкурса демонстрируют нестандартное мышление и готовность к серьезным исследованиям. Однако нужно понимать, что для дальнейшего развития важны фундаментальные знания – это тот самый ключ, который открывает двери к настоящим прорывам. И мы будем искренне рады видеть вас в Институте информационных технологий, математики и механики ННГУ – здесь вы сможете углубить свои знания, поработать с ведущими учеными и выйти на международный уровень. Желаем вам не останавливаться на достигнутом. Пусть ваши идеи меняют мир к лучшему! Успехов в учебе и будущей карьере! До новых встреч в стенах ННГУ», – сказал доктор физико-математических наук, профессор кафедры ИАНИ, ИТММ (ННГУ) Лев Афраймович.

По итогам конкурса первое место занял Арсений Демиданов с проектом «Создание рекомендации книг на основе запроса пользователя» (школа №44 с углубленным изучением определенных предметов)​. На втором месте - Александр Асадуллин с проектом «Предсказание поведения рынка методами машинного обучения» (школа №131), на третьем – Александр Ерыкалов с проектом «Приближение функции n-го простого числа функциями одной переменной с использованием методов машинного обучения» (лицей №165).

Победители конкурса получили дипломы и ценные призы от партнеров. Также им будут начислены дополнительные баллы при поступлении: 6 баллов – за дипломы I степени, 4 балла – за дипломы II и III степени и 2 балла – всем участникам финального этапа.

Напомним, что проведение ИТ-олимпиад и конкурсов отвечает задачам нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.