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Общество

Эксперимент по контролю и учёту мигрантов стартовал в России

20 мая 2025 18:08  [78] Общество
Эксперимент по контролю и учёту мигрантов стартовал в России

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области, архив

Государственная Дума приняла закон, который вводит новые механизмы контроля и учёта мигрантов. Экспериментальными площадками для их внедрения станут Москве и Московской области. Если эксперимент окажется успешным, его могут распространить на другие регионы. Об этом сообщил телеканал "360".

В рамках проекта для иностранных граждан обязательными станут регистрация по месту пребывания, дактилоскопия и биометрическое фотографирование. За перемещениями мигрантов будут следить через их смартфоны с российскими сим-картами. Если иностранец изменит место пребывания, он должен будет сообщить об этом в отдел полиции в течение трёх дней.

Володин отметил, что новые меры усилят контроль в миграционной сфере и помогут снизить количество правонарушений и преступлений. Однако дипломаты и граждане Белоруссии не подпадают под эти требования.

Согласно информации, эксперимент начнётся в Москве и Московской области 1 сентября 2025 года и продлится четыре года. Все иностранцы, приезжающие в регион, будут обязаны зарегистрироваться в специальном мобильном приложении. Через это приложение владельцы смартфонов смогут сообщать территориальным органам МВД о смене своего местонахождения. В случае положительнолй оценки эксперимента, его внедрят по всей стране.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме заявил, что с начала года количество преступлений, совершенных иностранцами, увеличилось на 15%.

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Теги:
Мигранты Миграция
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