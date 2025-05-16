Проекты по развитию региона обсудили на заседании совета "Нижегородского землячества" в Москве Общество

Фото: Нижегородская епархия

В Москве прошло заседание Наблюдательного совета "Нижегородского землячества", посвящённое вопросам поддержки Нижегородской области и сохранения её культурных традиций.

На встрече, состоявшейся 19 мая, были представлены новые проекты и инициативы, ориентированные на развитие региона. В заседании приняли участие сенаторы РФ Любовь Глебова, Александр Вайнберг и Ольга Щетинина, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв, глава АНО "Нижегородское землячество", генеральный директор платформы "Россия — страна возможностей" Андрей Бетин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, а также другие общественные и духовные деятели.

Центральной темой стали инициативы, направленные на долгосрочное развитие региона. Участники представили более 20 проектов, в числе которых:

– восстановление парка культуры и отдыха имени 1 Мая с возвращением исторических павильонов;

– переосмысление и популяризация Дня народного единства через образовательные программы и создание художественного фильма о Нижегородском ополчении;

– создание сообщества для студентов из Нижегородской области, обучающихся в столице;

– проведение мероприятий, посвящённых сохранению культурного и исторического наследия.

Губернатор Глеб Никитин подчеркнул значение парка имени 1 Мая как исторической площадки.

"Когда-то здесь проходила XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка, и парк был центром притяжения. К сожалению, со временем он утратил этот статус. Сейчас мы уже ведём благоустройство и рассматриваем возможность восстановления павильонов. В будущем парк может стать площадкой филиала Национального центра 'Россия'", – отметил глава региона.

Среди ключевых тем прозвучал и проект "Алтарь Отечества".

По словам председателя Законодательного собрания Евгения Люлина, за 25 лет эта инициатива превратилась в межрегиональное движение, объединившее 11 субъектов, включая ДНР, Беларусь и Кыргызстан.

"Мы намерены развивать исследовательскую деятельность, приводить в порядок памятные места, создавать новые маршруты и интерактивные экспозиции, посвящённые истории народов нашей страны. Цель проекта – сохранять память, формировать чувство сопричастности и укреплять народное единство", – сказал он.

Отдельное внимание на заседании уделили вопросам поддержки молодёжи.

Андрей Бетин отметил важность объединения талантливых нижегородцев, живущих и работающих за пределами региона.

"Наша сила – в людях. Мы создаём платформу для общения, обмена опытом и взаимной поддержки. Особенно это важно для студентов, которые учатся в других городах. Им нужно чувствовать: их ценят, им доверяют, и они не одиноки. Мы готовы помогать реализовывать значимые проекты, приносящие пользу как региону, так и всей стране", – подчеркнул он.

В завершение встречи участники договорились о дальнейшем взаимодействии и согласовали планы до следующего заседания, которое намечено на осень 2025 года.