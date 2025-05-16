Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 мая 2025 18:43  [55] Проекты по развитию региона обсудили на заседании совета "Нижегородского землячества" в Москве
20 мая 2025 18:35  [81] Лето 2025 года в Нижегородской области может стать аномально жарким
20 мая 2025 18:08  [76] Эксперимент по контролю и учёту мигрантов стартовал в России
20 мая 2025 18:01  [113] Власти рассматривают запуск троллейбуса до микрорайона Седьмое небо
20 мая 2025 17:56  [104] ВТБ обслуживает более 3 млн пенсионеров
20 мая 2025 17:54  [113] Черный ягуар Азар прибыл в нижегородское "Лимпопо" для создания пары с Наоми
20 мая 2025 17:28  [205] Нижегородцы побили рекорд по потреблению крепкого алкоголя в апреле
20 мая 2025 16:55  [113] Нижегородцы не смогут подъехать к пляжам Анапы на автомобилях
20 мая 2025 16:54  [102] Финал конкурса научно-исследовательских работ школьников "Прикладная информатика" состоялся в Нижнем Новгороде
20 мая 2025 16:50  [164] Сильные дожди обрушатся на Нижний Новгород: коммунальщики наизготове
Общество

Проекты по развитию региона обсудили на заседании совета "Нижегородского землячества" в Москве

20 мая 2025 18:43  [55] Общество
Проекты по развитию региона обсудили на заседании совета Нижегородского землячества в Москве

Фото: Нижегородская епархия

В Москве прошло заседание Наблюдательного совета "Нижегородского землячества", посвящённое вопросам поддержки Нижегородской области и сохранения её культурных традиций.

На встрече, состоявшейся 19 мая, были представлены новые проекты и инициативы, ориентированные на развитие региона. В заседании приняли участие сенаторы РФ Любовь Глебова, Александр Вайнберг и Ольга Щетинина, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв, глава АНО "Нижегородское землячество", генеральный директор платформы "Россия — страна возможностей" Андрей Бетин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, а также другие общественные и духовные деятели.

Центральной темой стали инициативы, направленные на долгосрочное развитие региона. Участники представили более 20 проектов, в числе которых:

– восстановление парка культуры и отдыха имени 1 Мая с возвращением исторических павильонов;

– переосмысление и популяризация Дня народного единства через образовательные программы и создание художественного фильма о Нижегородском ополчении;

– создание сообщества для студентов из Нижегородской области, обучающихся в столице;

– проведение мероприятий, посвящённых сохранению культурного и исторического наследия.

Губернатор Глеб Никитин подчеркнул значение парка имени 1 Мая как исторической площадки.

"Когда-то здесь проходила XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка, и парк был центром притяжения. К сожалению, со временем он утратил этот статус. Сейчас мы уже ведём благоустройство и рассматриваем возможность восстановления павильонов. В будущем парк может стать площадкой филиала Национального центра 'Россия'", – отметил глава региона.

Среди ключевых тем прозвучал и проект "Алтарь Отечества".

По словам председателя Законодательного собрания Евгения Люлина, за 25 лет эта инициатива превратилась в межрегиональное движение, объединившее 11 субъектов, включая ДНР, Беларусь и Кыргызстан.

"Мы намерены развивать исследовательскую деятельность, приводить в порядок памятные места, создавать новые маршруты и интерактивные экспозиции, посвящённые истории народов нашей страны. Цель проекта – сохранять память, формировать чувство сопричастности и укреплять народное единство", – сказал он.

Отдельное внимание на заседании уделили вопросам поддержки молодёжи.

Андрей Бетин отметил важность объединения талантливых нижегородцев, живущих и работающих за пределами региона.

"Наша сила – в людях. Мы создаём платформу для общения, обмена опытом и взаимной поддержки. Особенно это важно для студентов, которые учатся в других городах. Им нужно чувствовать: их ценят, им доверяют, и они не одиноки. Мы готовы помогать реализовывать значимые проекты, приносящие пользу как региону, так и всей стране", – подчеркнул он.

В завершение встречи участники договорились о дальнейшем взаимодействии и согласовали планы до следующего заседания, которое намечено на осень 2025 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Епархия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных