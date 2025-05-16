Благодаря интерактивным технологиям и диалогам с депутатами школьники региона изучают работу парламента Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

19 мая в региональном парламенте прошла экскурсия для учащихся 10-х классов школы №185 Ленинского района Нижнего Новгорода. Мероприятие продолжило цикл экскурсий для школьников из всех уголков области и стало частью образовательной программы, погружающей старшеклассников в работу региональной законодательной власти. Проект позволяет подросткам не только увидеть изнутри, как создаются законы, но и понять свою роль в формировании общественной жизни.

Для гостей парламента провели экскурсии по историческому зданию, где ребята узнали о структуре и функциях законодательной власти в регионе. Благодаря интерактивной голографической панели школьники смогли пообщаться с виртуальными председателями парламента прошлых созывов и из первых уст узнать интересные факты из жизни регионального парламента.

Также школьники встретились с депутатом Законодательного Собрания Соломоном Апояном. Он подробно объяснил ребятам порядок принятия законов, регулирующих жизнь жителей региона, подчеркнул важность личного роста, взаимопомощи и доступности парламента для общественных инициатив.

Чтобы проверить, как ребята усвоили информацию, для них в зале заседаний прошло импровизированное обсуждение законопроектов и электронное голосование. Также ребятам предстояло пройти викторину об истории парламента.

«Мы хотим познакомить школьников с процессом законотворчества и показать, как идеи превращаются в реальные законы, которые влияют на жизнь каждого гражданина в регионе. Нескучный формат интеллектуальных игр помогает молодежи лучше усвоить знания о региональном парламенте, а также развить критическое мышление и понимание важности активной гражданской позиции», - отметил Соломон Апоян.