В Нижегородской области стартовал II сезон инклюзивного проекта "Лидеры безграничных возможностей" Общество

Фото: пресс-служба КУПНО

На площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) состоялась церемония открытия II сезона образовательной программы «Лидеры безграничных возможностей», ориентированной на молодых и активных нижегородцев с ограниченными возможностями здоровья, участников специальной военной операции, получивших травмы или инвалидность, а также неравнодушных родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и социально ориентированных работодателей.

Цель проекта – развитие возможностей людей с ограниченными возможностями здоровья, их вовлечение в общественную жизнь и экономику региона, а также масштабирование первого сообщества инклюзивных лидеров России. Миссия программы заключается в создании условий для успешной социализации и интеграции людей с инвалидностью в общество, в предоставлении им возможностей для самореализации, а также раскрытии их творческого и предпринимательского потенциала.

В церемонии открытия проекта приняли участие заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына, руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин, заместитель министра социальной политики Нижегородской области Вадим Цыганов, а также руководители проекта Роман Пономаренко и Мария Самоделкина.

«Вы, уже безусловные лидеры, своим примером доказываете, что возможности человека безграничны. Я желаю вам успехов. Пусть вам удастся передать окружающим заряд энергии, эмоциональную составляющую, желание идти вперёд и трудиться, несмотря ни на что менять в лучшую сторону мир вокруг себя!» - отметил Андрей Гнеушев.

Организаторы программы «Лидеры безграничных возможностей» – Корпоративный университет правительства Нижегородской области, АНО «Проектный офис стратегии развития Нижегородской области» при поддержке правительства региона.

«Часто говорят, что ограничения существуют только в голове. Мы хотим как раз благодаря этому проекту убрать такие ограничения, чтобы как можно больше участников могло трудоустраиваться, заниматься предпринимательской деятельностью и быть востребованными в обществе. Мы дадим ребятам практиковаться, будем поддерживать их инициативы, они сами будут организовывать мероприятия. А мы намерены максимально помогать участникам выстраивать карьерную траекторию. Очень приятно, что участники первого сезона уже выигрывают гранты, а в этом сезоне станут наставниками», - рассказал Роман Пономаренко.

Финалистами отборочной кампании программы стали 150 участников, которые в течение трех месяцев пройдут обучение по шести модулям: «Лидерство без границ», «Карта возможностей», «Проектная работа», «Карьерное развитие», «Мастерская практики», «Инклюзивный кадровый резерв». Участники посетят мотивационные сессии с бизнес-спикерами регионального и федерального масштаба, пройдут персональную диагностику, разработают карты профессионального самоопределения и совместно с наставниками сформируют персональную стратегию карьерного развития.

«Результатом реализации программы станет создание сообщества инклюзивных лидеров Нижегородской области, а также проведение мотивационного форума «Лидеры безграничных возможностей». Топ-50 финалистов получат дипломы за подписью губернатора Нижегородской области, а также поддержку в дальнейшем профессиональном росте и реализации инициатив», - отметила Мария Самоделкина.