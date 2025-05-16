"Поезда здоровья" с начала года объехали уже 300 населенных пунктов Нижегородской области Общество

Фото: Кира Мишина

С начала 2025 года специалисты «Поездов здоровья» объехали уже 300 населенных пунктов Нижегородской области. Мобильные медицинские бригады приняли более 16,6 тысячи местных жителей. Пациенты смогли не только получить консультации врачей узких специальностей, но и пройти различные диагностические исследования.

Как отметили в Нижегородской областной клинической больнице им. Н.А. Семашко, на базе которой формируются бригады передвижных комплексов, больше всего исследований – около 32,5 тысячи – нижегородцам выполнили в мобильной лаборатории. Анализы крови и других биологических жидкостей необходимы для выявления или подтверждения наличия множества патологий, в том числе сахарного диабета.

За прошедшие месяцы жителям региона также выполнено более 6,1 тыс. флюорографий, свыше 4,8 тыс. электрокардиографий, около 4 тыс. маммографий и примерно 2,5 тыс. ультразвуковых исследований, рассказали в медицинском учреждении.

Работа «Поездов здоровья» позволяет приближать квалифицированную медицинскую помощь к жителям отдаленных от центра районов, а также вовремя обнаруживать опасные патологии. Только с начала этого года в мобильно-диагностических комплексах впервые выявили около 3,5 тысячи случаев заболеваний, в том числе 41 случай онкологии.

В министерстве здравоохранения региона напомнили, что проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. Проект позволяет выполнять цели и задачи, предусмотренные новым национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь».

График работы «Поездов здоровья» обновляется ежемесячно. С актуальной информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения региона.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» стартовал в стране с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».