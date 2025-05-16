Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 мая 2025 14:54  [43] Нижегородские власти объявили о создании "Демографического спецназа"
21 мая 2025 14:45  [63] Нижегородцам-неплательщикам алиментов ограничат доступ к кредитам и госуслугам
21 мая 2025 14:30  [72] В рабочем поселке Красные Баки во время субботника привели в порядок территорию природного оврага
21 мая 2025 14:27  [108] Островки безопасности на дорогах раскритиковали депутаты нижегородской думы
21 мая 2025 14:09  [107] Главу Городца возмутили проезжающие по дамбе водители грузовиков
21 мая 2025 13:32  [140] Шумозащитные щиты предложили поставить на Кузбасской в Нижнем Новгороде
21 мая 2025 12:45  [179] Роспотребнадзор проверяет нижегородские пляжи перед купальным сезоном
21 мая 2025 12:14  [180] Зарплата травматологов в Нижегородской области перевалила за 96 тысяч
21 мая 2025 11:59  [218] Прокуратура судится за участок у Щелоковского хутора из-за водоохранной зоны
21 мая 2025 11:32  [151] В 69 селах Нижегородской области билайн запустил скоростной 4G-интернет
Общество

В рабочем поселке Красные Баки во время субботника привели в порядок территорию природного оврага

21 мая 2025 14:30  [72] Общество
В рабочем поселке Красные Баки во время субботника привели в порядок территорию природного оврага

Фото: Александр Каленников

В рабочем поселке Красные Баки Нижегородской области прошел экологический субботник. Во время уборки была приведена в порядок территория природного оврага, который связывает улицы 70 лет Октября и Нижегородскую. 

В один из рабочих визитов в Краснобаковский округ министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимира Тужилина местные жители сами вышли с инициативой привести в порядок эту общественную территорию. Новый пешеходный мост через овраг, который связывает разные части поселка, был возведен около 10 лет назад, и годами здесь скапливался мусор – бытовые и растительные отходы, старые деревянные строения. При этом ежедневно по пешеходному мосту проходит огромное количество людей. 

Минэкологии совместно с Волонтерским центром Нижегородской области, волонтерами Победы, неравнодушными жителями и трудовыми коллективами округа при поддержке администрации оперативно организовало субботник. В нем приняли участие около 100 местных активистов, еще около 30 человек приехали на помощь из других муниципалитетов.

«Мы наводим порядок в том месте, куда стихийно годами сваливали мусор. Главное – не только конкретно сейчас навести чистоту, но и в дальнейшем заниматься экопросветительской деятельностью, прививать культуру жителям, чтобы территории после субботников как можно дольше оставались ухоженными. С нашей стороны и со стороны администрации для этого также необходимо организовывать контрольные мероприятия, работаем в этом направлении. И такие экологические акции охватят весь регион. Цель у нас одна – чтобы Нижегородская область была чище, безопаснее и экологичнее», - сказал Владимир Тужилин, который также принял участие в субботнике.

На данный момент Минэкологии совместно с Волонтерским центром Нижегородской области разработало график проведения субботников по всему региону. Дополнительно по инициативе жителей, волонтеров или отраслевого сообщества будут проходить внеплановые экологические акции – как в поселке Красные Баки. 

По словам генерального директора Волонтерского центра Нижегородской области Марии Самоделкиной, такая совместная работа волонтеров, представителей власти и общественности демонстрирует общую ответственность в вопросах экологии.

«Для наших волонтеров участие в субботнике – это не просто уборка территории, это важный шаг в сохранение природного наследия Нижегородской области. Убирая несанкционированную свалку в природном овраге Красных Баков, мы вносим реальный вклад в экологическое благополучие региона и показываем пример заботы о природе каждому жителю нашей малой родины. Спасибо всем за активное участие и неравнодушие! Присоединяйтесь и к другим нашим экологическим акциям, которые проходят буквально каждую неделю!» - сказала Мария Самоделкина.
С этого года в Красных Баках начали также реализовывать проект «Чистый округ», который направлен на поддержание порядка. 

«За всеми предприятиями и организациями, которые работают у нас в округе, мы закрепили определенные дополнительные территории. Это может быть какая-то улица или тротуар, детская площадка или место общего пользования. И, соответственно, в дни субботников, которые у нас проходят практически каждую неделю, трудовые коллективы приводят в порядок и закрепленные за ними территории. Для нас важно, чтобы округ был ухоженным. А сегодня все вместе, такой дружной компанией при поддержке правительства Нижегородской области мы делаем наш округ еще чище», - подчеркнул глава местного самоуправления Краснобаковского округа Антон Быков. 

Следующий субботник именно в Краснобаковском округе пройдет уже 30 мая – в р.п. Ветлужский, где тоже будет приведена в порядок территория природного оврага. А в Нижнем Новгороде жители смогут помочь природе своего города, поучаствовав в субботнике, который пройдет 31 мая на территории лесопарка «Малышевские гривы», который является памятником природы регионального значения.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экологическое благополучие», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Экология». Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. Работа будет вестись сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, а также развитие экологического туризма и сохранение редких видов животных.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных