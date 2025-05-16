В рабочем поселке Красные Баки во время субботника привели в порядок территорию природного оврага Общество

Фото: Александр Каленников

В рабочем поселке Красные Баки Нижегородской области прошел экологический субботник. Во время уборки была приведена в порядок территория природного оврага, который связывает улицы 70 лет Октября и Нижегородскую.

В один из рабочих визитов в Краснобаковский округ министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимира Тужилина местные жители сами вышли с инициативой привести в порядок эту общественную территорию. Новый пешеходный мост через овраг, который связывает разные части поселка, был возведен около 10 лет назад, и годами здесь скапливался мусор – бытовые и растительные отходы, старые деревянные строения. При этом ежедневно по пешеходному мосту проходит огромное количество людей.

Минэкологии совместно с Волонтерским центром Нижегородской области, волонтерами Победы, неравнодушными жителями и трудовыми коллективами округа при поддержке администрации оперативно организовало субботник. В нем приняли участие около 100 местных активистов, еще около 30 человек приехали на помощь из других муниципалитетов.

«Мы наводим порядок в том месте, куда стихийно годами сваливали мусор. Главное – не только конкретно сейчас навести чистоту, но и в дальнейшем заниматься экопросветительской деятельностью, прививать культуру жителям, чтобы территории после субботников как можно дольше оставались ухоженными. С нашей стороны и со стороны администрации для этого также необходимо организовывать контрольные мероприятия, работаем в этом направлении. И такие экологические акции охватят весь регион. Цель у нас одна – чтобы Нижегородская область была чище, безопаснее и экологичнее», - сказал Владимир Тужилин, который также принял участие в субботнике.

На данный момент Минэкологии совместно с Волонтерским центром Нижегородской области разработало график проведения субботников по всему региону. Дополнительно по инициативе жителей, волонтеров или отраслевого сообщества будут проходить внеплановые экологические акции – как в поселке Красные Баки.

По словам генерального директора Волонтерского центра Нижегородской области Марии Самоделкиной, такая совместная работа волонтеров, представителей власти и общественности демонстрирует общую ответственность в вопросах экологии.

«Для наших волонтеров участие в субботнике – это не просто уборка территории, это важный шаг в сохранение природного наследия Нижегородской области. Убирая несанкционированную свалку в природном овраге Красных Баков, мы вносим реальный вклад в экологическое благополучие региона и показываем пример заботы о природе каждому жителю нашей малой родины. Спасибо всем за активное участие и неравнодушие! Присоединяйтесь и к другим нашим экологическим акциям, которые проходят буквально каждую неделю!» - сказала Мария Самоделкина.

С этого года в Красных Баках начали также реализовывать проект «Чистый округ», который направлен на поддержание порядка.

«За всеми предприятиями и организациями, которые работают у нас в округе, мы закрепили определенные дополнительные территории. Это может быть какая-то улица или тротуар, детская площадка или место общего пользования. И, соответственно, в дни субботников, которые у нас проходят практически каждую неделю, трудовые коллективы приводят в порядок и закрепленные за ними территории. Для нас важно, чтобы округ был ухоженным. А сегодня все вместе, такой дружной компанией при поддержке правительства Нижегородской области мы делаем наш округ еще чище», - подчеркнул глава местного самоуправления Краснобаковского округа Антон Быков.

Следующий субботник именно в Краснобаковском округе пройдет уже 30 мая – в р.п. Ветлужский, где тоже будет приведена в порядок территория природного оврага. А в Нижнем Новгороде жители смогут помочь природе своего города, поучаствовав в субботнике, который пройдет 31 мая на территории лесопарка «Малышевские гривы», который является памятником природы регионального значения.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экологическое благополучие», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Экология». Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. Работа будет вестись сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, а также развитие экологического туризма и сохранение редких видов животных.