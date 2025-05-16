Нижегородская область и Югра планируют развивать сотрудничество в сфере занятости населения Экономика

Фото: Управление по труду и занятости населения Нижегородской области

Делегация Управления по труду и занятости населения Нижегородской области и Нижегородского кадрового центра «Работа России», действующего в рамках национального проекта «Кадры», побывала с рабочим визитом в Ханты-Мансийском автономном округе. Стороны договорились о развитии партнерства в сфере трудоустройства и социальной поддержки граждан.

В рамках визита нижегородские специалисты изучили передовые практики югорских коллег, посетив департамент труда и занятости населения ХМАО – Югры, Центр занятости населения Югры, филиал фонда «Защитники Отечества» в ХМАО - Югра. Особый интерес у нижегородцев вызвала система трудоустройства подростков (в Югре ежегодно на работу устраиваются до 20 тысяч молодых людей), организация работы с мигрантами через «единое окно», интеграция службы занятости с Многофункциональными центрами (МФЦ).

«Мы увидели впечатляющие результаты работы югорских коллег! Организация единого пространства для трудоустройства, когда кадровый центр интегрирован в МФЦ, позволяет максимально упростить для граждан процесс поиска работы. Этот подход полностью соответствует и нашим целям», - рассказала директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

Ключевой темой визита стал обмен опытом по трудоустройству различных категорий граждан. Особое внимание было уделено работе с участниками СВО и их семьями. Нижегородцы познакомились с наработками Ханты-Мансийского филиала фонда «Защитники Отечества». Внимание гостей привлекли специализированные мастерские профориентации, тренажерный зал и медицинский кабинет для участников СВО.

«Мы договорились о создании совместной рабочей группы для реализации перспективных проектов. В ближайшее время планируем адаптировать лучшие югорские практики в нашем регионе, особенно ценен их опыт взаимодействия с участниками специальной военной операции. Сотрудничество с Югрой открывает новые возможности для совершенствования нашей системы занятости», - подчеркнул руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

По итогам визита стороны договорились о продолжении сотрудничества. В ближайших планах – проведение видеоконференций и ответный визит специалистов из ХМАО в Нижний Новгород для изучения нижегородских практик в сфере занятости.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.