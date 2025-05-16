Четыре нижегородских проекта участвуют в голосовании конкурса "Родная игрушка" Экономика

Фото: российское общество "Знание"

Четыре нижегородских проекта принимают участие в народном голосовании всероссийского конкурса «Родная игрушка». Голосование продлится до 26 мая в мини-приложении «ВКонтакте».

Организаторы конкурса – российское общество «Знание» и «Движение первых». В число экспертных партнеров конкурса входит Ассоциация предприятий индустрии детских товаров.

Всего на конкурс «Родная игрушка» было подано более 28,2 тысячи заявок со всей страны, из которых было отобрано 177 концепций игр и игрушек. На втором этапе была проведена экспертная оценка проектов, и до народного голосования было допущено 149 заявок, среди которых четыре – из Нижегородской области.

«Заявочная кампания показала, насколько важна и актуальна тема воспитания подрастающих поколений через игры и игрушки. Конкурс дал возможность тысячам людей по всей стране воплотить свои идеи, которые несут добро, созидательную силу, защищают и продвигают наши традиционные ценности. И сегодня мы уже абсолютно точно можем говорить, что конкурс «Родная игрушка» — про то, что нас объединяет. Призываю всех принять участие в народном голосовании, выбрать проект, который объединит поколения!» – отметил генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.

Модели, представленные в голосовании, участники разрабатывали в течение трех месяцев при поддержке наставников, которые консультировали их по вопросам разработки, дизайна, выбора материалов и производства.

«Конкурс «Родная игрушка» – отличная возможность для участников из региона представить идею на федеральном уровне. Наши конкурсанты разработали игры и игрушки, которые развивают речь, мелкую моторику, воображение, помогают изучать основы конструирования, электроники. Давайте вместе поддержим наших земляков, чтобы «Родная игрушка» была родом из Нижегородской области!» – сказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В народном голосовании конкурса «Родная игрушка» от Нижегородской области принимают участие:

- Александр Хазов, в номинации «Сюжетно-образная игрушка» он представил конструктор «Покоритель космоса» (два набора – «Первооткрыватели» и «Исследователи»);

- Наталья Шкоркина, в номинации «Сюжетно-образная игрушка» представила развивающее пособие «Мнемарики» (меховые кубы с мнемотаблицами);

- Наталья Нужин, в номинации «Конструктор и сборная модель» представила матрешку-пазл-пирамидку, выполненную в виде традиционной матрешки из нескольких сегментов, нанизанных на вертикальную ось;

- Антон Черкашин, в номинации «Техническая и технологическая игрушка» представил образовательные наборы «Радиоконструктор электронное пиаНИНО» (сборка различных электронных устройств).

По итогам народного голосования будет отобрано до 75 проектов, которые перейдут в третий этап. Результаты будут объявлены 1 июня. Финал конкурса «Родная игрушка» состоится в сентябре 2025 года. Будет выбрано до пяти победителей в каждой из номинаций – их проекты смогут запустить в массовое производство с последующей реализацией через торговые сети.

Напомним, Нижегородская область стала регионом-лидером по количеству заявок на конкурс «Родная игрушка» - подано 623 заявки.

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