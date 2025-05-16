Регионы ПФО и Китая обсудили перспективы укрепления сотрудничества на V заседании в формате "Волга-Янцзы" Политика

Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО

Перспективы развития отношений регионов Приволжского федерального округа (ПФО) и Китая в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах обсудили участники V заседания совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» в Казани 21 мая.

Мероприятие прошло под председательством полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова и заместителя премьера Госсовета КНР Чжана Гоцина. В нем приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, представители 14 российских и шести китайских регионов. От правительства Нижегородской области в заседании участвовали заместитель губернатора Андрей Саносян и министр международных и межрегиональных связей Ольга Гусева.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что совет, созданный президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, важен для развития двустороннего экономического партнерства, укрепления дружбы и доверия.

«Как и в России, в Китае работают по многим государственным программам и проектам, которые направлены на улучшение инфраструктуры и качества жизни. Постоянный диалог дает возможность обмениваться полезным опытом и получать новые результаты. Есть большой потенциал в развитии транспортных коридоров, в области жилищного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, мастер-планирования, интеллектуальных транспортных систем, развития речных портов. Надеюсь, что сотрудничество России и Китая будет и дальше укрепляться», - сказал Марат Хуснуллин.

В приветственном слове полпред президента России в ПФО Игорь Комаров отметил: «2025-й год ознаменован памятными событиями, которые еще теснее сближают наши страны и определяют их роль в мире. Подтверждение этого – визит председателя КНР господина Си Цзиньпина в Москву по приглашению президента России Владимира Путина для участия в праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне. Россия и Китай ищут новые пути движения в будущее. Одним из механизмов здесь является формат «Волга-Янцзы».

Как отметили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в ПФО, важный аспект развития отношений – рост договорной базы, которая к настоящему времени насчитывает 54 рамочных соглашения в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. В числе лидеров – Чувашия и Нижегородская область (по шесть соглашений), Республики Башкортостан, Мордовия и Татарстан, Самарская и Саратовская области (по пять соглашений).

«Показатели внешней торговли свидетельствуют о взаимной заинтересованности и позитивном развитии партнерства наших стран. По итогам 2024 года товарооборот между регионами ПФО и КНР вырос на 6,9 процента по сравнению с предыдущим годом. Для Приволжского федерального округа доля Китая во внешней торговле составила 23 процента. При этом для большинства регионов округа Китай является основным торговым партнером», – сказал Игорь Комаров.

В свою очередь, Чжан Гоцин отметил, что разделяет с Игорем Комаровым положительную оценку российско-китайских отношений.

«В последние годы благодаря стратегическому руководству председателя Си Цзиньпина и президента Владимира Путина китайско-российские отношения всегда двигаются вперед по верному направлению, показывая зрелый, стабильный, стрессоустойчивый и яркий характер. Отрадно отметить также, что в России появляется все больше брендов китайских автомобилей: Chery, JAC и Dongfeng, которые из наших регионов вдоль течения реки Янцзы. В свою очередь, высококачественная сельхозпродукция ПФО, в том числе пшеница и рапсовые масла, преодолела 1000 верст и стала доступной простым китайским семьям», - сказал Чжан Гоцин.

Андрей Саносян подчеркнул, что сегодня Китайская Народная Республика – один из стратегических партнеров Нижегородской области.

«За последние 15 лет мы увеличили двусторонний товарооборот почти в 18 раз. Происходит наращивание несырьевого экспорта в Китай, в одну из главных экономик мира, что, несомненно, является индикатором активного роста экономики Нижегородской области», - отметил заместитель губернатора Нижегородской области.

В рамках заседания совета состоялось подписание плана мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между правительством Нижегородской области и Народным правительством провинции Аньхой (КНР) на 2025-2027 годы. Документ подписали заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян и заместитель председателя Народного правительства провинции Аньхой Ли Чжун.

План мероприятий определяет конкретные шаги по углублению кооперации в приоритетных сферах, включая промышленность, сельское хозяйство, торговлю, инвестиции, образование, культуру, туризм и здравоохранение. Документ также предусматривает активное участие представителей образовательных учреждений провинции Аньхой в научных и образовательных форумах, содействие в организации культурных обменов.

В своем выступлении на заседании совета Андрей Саносян отметил важность для региона укрепления сотрудничества с КНР. Он уделил особое внимание высокой заинтересованности нижегородских предприятий в расширении экспортных поставок и создании совместных предприятий с китайскими партнерами. В качестве примеров перспективных направлений сотрудничества заместитель губернатора назвал создание совместных производств испытательных стендов, автокомпонентов, а также разработку технологий в сфере органической химии.

«Мы готовы выстраивать эффективные отношения с китайскими инвесторами на выгодных для обеих сторон условиях, в том числе в части локализации производств в Нижегородской области, например, на территории особой экономической зоны «Кулибин», - добавил Андрей Саносян.

Ольга Гусева отметила, что Нижегородская область установила сотрудничество со всем регионами, участвующими в формате «Волга-Янцзы».

«Мы установили сотрудничество с провинциями Аньхой, Сычуань, Хубэй, Хунань, Цзянси и городом центрального подчинения Чунцин. Наиболее активно развивается взаимодействие с провинцией Аньхой, и подписанный план мероприятий по реализации межрегионального соглашения, заключенного в 2014 году, станет новым этапом в развитии эффективной кооперации между нами», - сказала министр.

Особое значение в формате «Волга-Янцзы» придается расширению двусторонних связей с использованием возможностей Российско-Китайского Экспо, других выставок и бизнес-форумов. В числе крупных совместных мероприятий – Китайская международная выставка нефтегазового и нефтехимического оборудования в Пекине, Экспо «Китай-Евразия» в городе Урумчи, Шеньженьская выставка мебели и Международная выставка «Великий Шелковый путь» в провинции Шэньси, II Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» в Татарстане.

Также активно укрепляются гуманитарные связи. Регионы ПФО организовали гастроли академических оркестров и театров, фестивали культур, фотовыставки и Дни китайского кино. В связи с объявленными президентом РФ и председателем КНР Годами культуры России и Китая (2024-2025 гг.) особое внимание было уделено просветительским, концертным и спортивным мероприятиям. Кульминацией форума стало открытие совместного граффити «Волга и Янцзы – великие реки дружбы» площадью 600 кв. м.

По итогам заседания Игорь Комаров и Чжан Гоцин подписали протокол V заседания совета по сотрудничеству регионов ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР, который закрепил готовность сторон к дальнейшему развитию торгово-экономического и гуманитарного партнерства.